Spl!ce & La Gentle Factory : La collab made in France qui met le lin à l’honneur

La Gentle Factory et SPL!CE ont décidé de se rapprocher pour proposer une gamme 100% lin. Une bonne idée avec la chaleur et les beaux jours qui pointeront bientôt le bout de leur nez.

La Gentle Factory est une marque de mode française qui produit en France de façon responsable et qui fabrique des vêtements à partir de fibres recyclées ou biologiques.

Spl!ce est une marque française de mode spécialisée dans le lin 100 % français de première qualité et composé de pièces intemporelles.

Marion Lemaire, la créatrice de SPL!CE, et Christèle Merter, la fondatrice de La Gentle Factory, partagent une passion commune pour le Made in France et l’éco-responsabilité. Après s’être croisées lors de nombreux événements autour du Made in France, les deux entrepreneures ont tout naturellement décidé d’unir leurs savoir-faire autour d’une collaboration 100% lin français.

Cette association vertueuse a donné naissance à deux modèles : un tee-shirt homme, le Sofiane, et un tee-shirt femme, le Sophie. SPL!CE apporte tout son savoir-faire et son expertise du lin, une fibre naturelle qui en plus de pousser localement (la France est le 1er exportateur mondial de lin), comporte de nombreuses vertus : la plante ne nécessite aucune irrigation (contrairement au coton, très gourmand en eau), enrichit les sols en azote et ne produit aucun déchet.

Le lin est aussi une matière idéale à porter l’été, puisqu’elle est respirante, thermorégulatrice et très résistante. De nombreux atouts qui n’ont pas manqués de séduire La Gentle Factory, qui fabrique l’intégralité de ses collections en France, et qui se réinvente constamment pour proposer à ses clients des vêtements les plus responsables possibles.

Tee-shirt Sofiane en lin / Tee-shirt Sophie en lin : 60 euros

Splice et La Gentle Factory ont associé leurs talents pour vous proposer ce tee-shirt en lin kaki Made in France. Le lin présente de nombreux avantages, notamment en été puisqu’il absorbe l’humidité. On l’aime particulièrement pour son côté élégant et son confort au quotidien. Ce tee-shirt sera sans aucun doute votre allié pour les beaux jours.

Crédit photo : La Gentle Factory/Splice©

Maeva Pillon

Chef de rubrique Mode & Lifestyle

maeva@monsieurvintage.com



Étiquettes : le lin