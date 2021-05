Audi Bauer Paris lance « Audi Tradition »

Audi Bauer Paris annonce la création d’Audi Tradition, une nouvelle branche de la marque qui se consacrera à la restauration et à la vente de modèles iconiques ou rares de la marque aux anneaux.

Le passé a de l’avenir. C’est d’autant plus vrai dans le secteur automobile où le capital sympathie des modèles anciens ne fait qu’augmenter au fil du temps. Audi Bauer Paris, premier groupe de distribution automobile exclusif Audi en France l’a bien compris et a décidé de créer un service inédit consacré à la préservation et à la relance du patrimoine Audi.

Audi Tradition Bauer Paris est basé au cœur de son terminal de Roissy-en-France et vient se positionner en complément de l’Audi Sport Store de Roissy-en-France, pour restaurer et vendre des modèles cultes de la marque.

À cet effet, le groupe Audi Bauer Paris expose à Roissy une superbe Audi NSU Ro 80, véritable icône des années 70. Un modèle qui avait été élu « voiture de l’année » en 1968 et dont le millésime 1971 voyait la naissance du slogan cher à Audi « Vorsprung Durch Technik » (l’avance par la technologie), qui souffle ses 50 bougies cette année. La Ro 80 fût le dernier modèle vendu sous la marque NSU. Produite entre 1967 et 1977, elle était équipée du moteur rotatif Wankel.

La voiture ne fût pas un succès commercial, en raison notamment des problèmes rencontrés sur son moteur, mais il n’empêche qu’elle représentait à l’époque un concentré d’innovations et d’Améliorations, avec un éclairage complet aux halogènes, un système de chauffage et d’aération optimisé, des nouvelles lignes de sièges qui devenaient plus « sport », un système de sécurité pour les enfants avec le verrouillage des portes arrière, l’automatisme essuie-glace / lave-glace, sans oublier un coffre spacieux et profond équipé d’une trappe à skis. Et sa ligne « Tornado » préfigurait déjà les modèles récents et emblématiques de la marque.

Pour cette première restauration, Audi est passé par notre confrère François Allain, présentateur de l’émission « Vintage Mecanic » sur la chaîne RMC Découverte afin de confier la restauration du véhicule aux étudiants du Garac, l’école spécialisée dans la formation aux métiers de l’automobile. Une belle initiative puisque le montant des travaux effectués a été reversé à une association : « Tout le monde lutte contre le cancer ».

Aux côtés de l’Audi NSU Ro 80, une Audi A1 Quattro produite à 333 exemplaires (dont seulement 35 pour la France), une Audi R8 Coupé V8 de 2007 (1ère génération), une Audi RS2 Avant et quatre Audi Coupé 100S. Tous ces véhicules seront restaurés et bénéficieront de la compétence des peintres et carrossiers du Techno Centre Carrosserie du groupe, situé à Saint-Witz, dans le Val d’Oise. Une équipe spécialisée qui travaille l’acier, l’aluminium, le carbone et le kevlar.

À l’occasion de la concrétisation de ce projet, que nous saluons, Pierre-Yves Vuillemin, Responsable Marketing et Communication du groupe Audi Bauer Paris a déclaré : « Le lancement officiel d’Audi Tradition peut se comparer à un rêve qui se réalise et mieux encore, à un rêve qui va grandir. Ma passion pour le design, le talent de tous ceux qui ont construit la singularité de la marque Audi et les générations de passionnés qui la suivent, ont été de puissants moteurs pour m’aider à créer cette branche historique inédite. Je tiens à remercier vivement toute l’équipe d’Audi Bauer Paris, les professeurs et élèves du Garac, Philippe et Jean-Paul du Rotatif Club de France et François Allain, journaliste, éditeur et expert en voitures anciennes pour leur enthousiasme et leur implication, qui m’ont permis de porter le projet dans les meilleures conditions et en lui donnant la plus belle forme ».

À l’instar de Peugeot qui, au travers de L’Aventure Peugeot restaure des modèles iconiques de la marque depuis l’année dernière, Audi rejoint les passionnés de voitures anciennes pour conjuguer passé et présent, grâce à ces restaurations qui feront revivre des modèles légendaires de la marque aux anneaux.

Crédit photo : William Crozes©

Maeva Pillon

Chef de rubrique Mode & Lifestyle

maeva@monsieurvintage.com



Étiquettes : Audi