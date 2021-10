Kepper, marque française vintage née à Marseille en 1982 s’inspirant de la culture sportive américaine au fameux logo « face-profil-dos » s’est refait une beauté. Kepper revient sur le devant de la scène et souhaite faire découvrir son personnage iconique aux nouvelles générations, pour le plus grand bonheur des fans des 80’s ! Une marque néo-rétro qui reverse 25% du montant de ses commandes en e-shop à l’association “Les étoiles filantes”.

Success-story à la française

Sous le crayon de Richard Campana, artiste peintre, et l’inspiration de Philippe Blasselle, dit Foufy, qui partage son temps entre les stades de foot et sa petite boutique de fripes, naît le personnage de Kepper, un ricain passionné de sport et de sensations fortes, qui ne boit que du lait et du Coca-Cola.

Avec le fameux logo « face-profil-dos », les amis se rendent dans l’atelier de Mr Gallian, qui les aidera à sérigraphier des t-shirts, sweats et joggings… La première collection Kepper est lancée.

En quelques jours à peine, la collection entière disparaît. Depuis les terrasses des bistrots marseillais, on peut s’amuser à compter les t-shirts Kepper qui passent. Les commandes s’affolent dans toute la France et les amis paniquent.

Gallian, le sérigraphe, ne peut plus honorer les commandes Kepper, trop nombreuses. Avec son aide, les compères décident d’acheter leur propre machine à Milan. Un atelier autonome est installé à Miramas et Campana a carte blanche pour faire vivre l’histoire de Kepper sans contrainte.

De Bora-Bora à Los Angeles en passant par Hawaii, la Suisse et la Corse, le personnage de Kepper fait le tour du monde et excelle dans tous les sports. Une icône américaine, made in Marseille, que les petits français s’arrachent.

Les commandes ne cessent de progresser, les collections s’étoffent, les camions et les représentants parcourent la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne… La marque est copiée et imitée. Une boutique ouvrira même ses portes à Saint-Tropez. Nous sommes en 1987. Dans l’entrepôt Kepper, les amis sont obligés de cacher des pièces pour ne pas être dévalisé par les acheteurs et se retrouver sans rien pour les suivants.

Pendant près de 10 ans, c’est un vent d’Amérique qui souffle sur la France. Foufy rêve de voyage et tente sa chance à l’étranger. Les amis se concentrent sur de nouveaux projets.

Le retour de Kepper

Rachetée en 2020, la marque Kepper revient sur le devant de la scène pour faire découvrir son personnage iconique aux nouvelles générations, pour le plus grand bonheur des enfants des 80’s !

La mode est indémodable, mixte et se partage de génération en génération et surtout, éco-responsable. Tous les produits sont livrés dans un tote bag en coton réutilisable #liveinkepper ! Kepper conjugue confort et tendance en offrant un shopping

différent : celui qui embellit un look branché et met du baume au cœur.

Pour Kepper, le soin apporté aux détails est une obsession. Le logo, les étiquettes et tote bag sont aussi fabriqués en circuit court ! Les nostalgiques de la marque y retrouveront une sensation de liberté liée aux eighties, d’une adolescence bercée à tous les vents du sud !

Kepper lance en avril 2021, sa collection sportswear pour femmes et hommes ainsi qu’une ligne de vêtements Kids, de 3 à 14 ans, pour des looks Matchy Matchy, aux circuits courts et made in France.

C’est un shopping sans compromis qu’offre la marque à ses clients car la production, l’assemblage et la sérigraphie sont réalisés dans des ateliers Français avec une encre éco-responsable.

On retrouve le t-shirt emblématique Soleil Kepper en deux couleurs pour avoir des tenues #makeinkepper pour toute la famille ! Chez Kepper, certains modèles sont unisexes, dans la collection Matchy Matchy, les modèles femmes ont un retour sur la manche et un col plus échancré, de quoi être féminine dans un style sportif et branché.

La preuve en 4 cadeaux éthiques

Pour compléter ses looks printemps / été 2021, de nouveaux accessoires voient le jour : casquettes et sacs bowling. La période des fêtes de fin d’année arrive à grand pas et pour ne pas manquer d’idée, Kepper a confectionné des produits qui plairont à tous avec sa nouvelle collection automne hiver 2021. Responsable et solidaire, Kepper ne cesse de se renouveler pour mieux nous séduire : cette année, hors de question de craquer pour un vêtement issu de la fast-fashion, alors on opte pour le made in France et on soutient les créateurs tricolores plus que jamais comme Morgane Miller et Vincent Clerc ; la preuve en 4 cadeaux éthiques :

Aider les étoiles filantes

Plusieurs moteurs propulsent Kepper dans sa démarche commerciale; proposer des produits de qualité, 100% français et éco-responsables, tout en apportant de l’aide à de bonnes causes. C’est la raison pour laquelle la marque Kepper soutient l’association “Les étoiles filantes” dans sa mission. Cette association est née de la volonté de parents; Sandie et Alexandre, d’aider la recherche contre la tumeur du tronc cérébral, après que leur petit Arthur, atteint de cette maladie, ait rejoint les étoiles le 27 mai 2020.

La démarche de l’association “Les étoiles filantes” est triple :

Aider la recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral

Réaliser les rêves d’enfants atteints d’une tumeur du tronc cérébral

Porter assistance humaine et matérielle aux familles d’enfants touchés par cette maladie

Une aventure humaine extraordinaire à laquelle Keppler apporte, à sa façon, une contribution. Comment ? En reversant 25% des recettes générées par les commandes sur leur e-shop à l’association “Les étoiles filantes”. Ainsi quand vous commanderez un ou plusieurs produits sur leur site, vous reverserez un peu d’argent à l’association.

Pour mieux connaître l’association, son combat et ses missions, n’hésitez surtout pas à vous rendre sur leur site en cliquant sur ce lien. Site Kepper pour commander vos produits ici.

