À l’occasion de la 22ème édition du salon Milipol qui se déroule en ce moment au Parc des expositions Paris-Nord Villepinte (19-22 octobre 2021), BMW Motorrad présente en exclusivité mondiale les versions « Police » des BMW CE 04 et BMW F 900 XR. Ce salon professionnel, dédié à la sûreté et à la sécurité intérieure des États, sera également l’occasion pour BMW Motorrad d’exposer sa gamme de motos et de scooters « Administrations ».

Le nouveau BMW CE 04 « Police » (CE 04-P) : une e-mobilité durable tournée vers l’avenir pour les missions en ville et en zones urbaines

Le nouveau BMW CE 04, qui a été présenté il y a quelques mois, joue un rôle particulièrement important pour BMW Group. En effet, ce scooter électrique dynamique et responsable ne se contente pas de proposer un concept adapté aux exigences des autorités en offrant de la polyvalence et un haut niveau d’expertise opérationnelle dans les zones urbaines et métropolitaines. Le BMW CE 04 ouvre également un nouveau chapitre de la mobilité urbaine électrique à deux roues dans lequel le plaisir de conduire va bien au-delà du simple fait de se rendre d’un point A à un point B. Il fait partie intégrante de la stratégie de durabilité de BMW Group. Au cours des dernières années et décennies, des standards importants ont déjà été imposés dans le bilan écologique des véhicules BMW – en commençant par les ressources utilisées, puis par la consommation d’énergie, jusqu’à la part de composants recyclés.

De la puissance et une grande autonomie pour répondre aux besoins quotidiens des forces de l’ordre

Avec une puissance maximale de 30 kW (41 ch), le nouveau BMW CE 04 dispose d’un moteur performant et offre les meilleures conditions de travail pour la police en ville et en milieu urbain. La vitesse maximale est de 120 km/h – ce qui assure une conduite rapide non seulement en ville, mais aussi sur les grands axes.

Avec sa batterie d’une capacité de 8,9 kWh, le BMW CE 04 offre une autonomie d’environ 130 kilomètres. Cette dernière permet aux forces de l’ordre de réaliser la totalité de leurs déplacements quotidiens au cœur de ces environnements urbains.









Un équipement pensé sur mesure

Outre ses caractéristiques techniques, le BMW CE 04 offre un équipement de série complet et une sélection d’options qui rendent l’expérience de conduite unique et plus sûre :

• Temps de charge courts et technologie de charge basée sur le système utilisé dans les automobiles BMW.

• Stabilité de conduite accrue grâce au système antipatinage ASC (Automatic Stability Control) – DTC (Dynamic Traction Control) disponible en option.

• Trois modes de pilotage « ECO », « Rain » et « Road » de série pour une efficacité au quotidien. Mode de conduite « Dynamic » pour un plaisir de conduite encore plus intense disponible en option.

• Fourche télescopique et cadre tubulaire en acier en une seule pièce pour une maniabilité parfaite

• Système de freinage puissant avec ABS de dernière génération. ABS Pro offrant une sécurité accrue notamment en position inclinée disponible en option.

• Écran TFT couleur 10,25″ avec navigation intégrée pour une planification d’itinéraires simplifiée et connectivité étendue de série.

• Puissant éclairage 100% LED de série. Projecteurs adaptatifs et diverses fonctions d’éclairage disponibles en option.

• Saute-vent

• Compartiments de rangement sur le côté et à l’avant.

• Compartiment de recharge pour téléphone à ventilation active avec port USB-C.

• Plusieurs choix de selles pour une position de conduite à la carte.

Pour accompagner au mieux les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, le BMW CE 04-P se pare également d’un équipement développé sur mesure :

• Commodos supplémentaires pour la commande des composants du signal lumineux et sonore.

• « Feux bleus » à LED à l’avant

• « Gyromât bleu » à LED à l’arrière

• Sirène

• Top case et valise (avec extincteur) située à l’arrière de selle, côté droit.

Crédit photo : Bmw Motorrad©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : BMW CE 04