Pour celles et ceux qui ont adopté un style vestimentaire rétro, très tendance depuis le début des années 2010, il est important d’y associer les accessoires qui vont avec. Le sac, qu’il soit à main, à dos, banane, de voyage ou en bandoulière, en fait partie. La récente plateforme “Le vintage illuminé” propose désormais une nouvelle collection de sacs vintage qui correspondra à votre style.

Le vintage est bien plus qu’une mode. C’est d’abord un changement de comportement sociétal face à un présent morose et un avenir qui inquiète. Il est présent dans tous les domaines et particulièrement dans la mode, la décoration et la moto. Afficher son goût pour le rétro est donc dans l’air du temps. Pour ce qui est de la mode, un retour en arrière s’est opéré au début du 21è siècle et ce qu’on pensait être une tendance éphémère s’est imposé comme une nouvelle façon de vivre, avec des vêtement ou objets qui nous rappellent une époque rassurante.

S’habiller est une chose, accessoiriser en est une autre. Afin de parfaire votre look il y a, en plus des habits, la coiffure, la barbe (on ne compte plus le nombre de barber-shops qui se sont ouverts ces 10 dernières années en France), le tatouage et bien sûr l’accessoire. Et ça tombe bien puisque le site “Le vintage illuminé” que nous présentions le mois dernier propose toute une gamme de sacs. Plusieurs modèles sont proposés, allant de la simple banane (qui fait son grand retour) au sac de voyage en cuir vintage, en passant pas le sac à dos, en bandoulière et l’indispensable sac à main.

Nous avons particulièrement apprécié le sac de voyage en cuir vintage. Élégant et d’une contenance de 20 litres, il est proposé actuellement avec une remise de 30%, ce qui descend le prix à 139,99 euros. Autre produit qui nous a tapé dans l’œil ; le sac à bandoulière vintage en similicuir. D’une teinte marron foncé qui tire sur le bordeaux, il est très chic et à prix vraiment contenu : 59,99 euros, un tarif remisé de -14%.

Pour vous mesdames, “Le vintage illuminé” propose une gamme complète de sacs, tous aussi rétro les uns que les autres. Notre conseil ? Le sac à main vintage en cuir rond qui est vraiment très joli. Il est proposé au prix de 67,99 euros soit une remise de -20% sur le prix catalogue. Autre recommandation de Monsieur Vintage : le sac à main en cuir “docteur” au look de petite valise, un produit lui aussi très élégant vendu 139,99 euros avec une remise de -20%.

D’autres produits sont à découvrir sur le site “Le vintage illuminé” si vous êtes fans de rétro, ou si vous souhaitez trouver de bonnes idées cadeaux pour Noël, qui arrive à grands pas.

Crédit photo : Pixabay©

Étiquettes : Le Vintage Illuminé