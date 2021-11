La Ferrari BR20, dernière-née de la série one-off de la marque au Cheval Cabré a été dévoilée aujourd’hui. Elle rejoint la catégorie la plus exclusive de la gamme : des véhicules uniques, conçus sur mesure selon les spécifications particulières d’un client et imaginés comme l’expression claire de leurs exigences uniques.

Référence aux années 50 et 60

La BR20 est un coupé V12 deux places développé à partir de la plateforme de la GTC4Lusso, qui, par sa philosophie et ses lignes, fait habilement référence aux superbes coupés Ferrari des années 1950 et 60, sans allusions nostalgiques toutefois. Au contraire, ce modèle parvient à accomplir l’exploit du mariage de l’élégance intemporelle à la sportivité musclée, en intégrant sans difficulté des lignes typiques de certains des modèles 12 cylindres les plus emblématiques de l’histoire de Ferrari, dont la 410 SA et la 500 Superfast.

Les deux sièges arrière de la GTC4Lusso ont été supprimés pour ajouter plus de dynamisme à la ligne fastback racée de la BR20. Ce nouveau modèle est 3 pouces (7,60 cm) plus long que l’original, grâce à un traitement de l’arrière en surplomb visant à créer une silhouette qui met joliment en valeur ses proportions. L’une des pierres angulaires du processus de création de ce modèle sur mesure a été la modification radicale du volume de l’habitacle. Cette modification a ainsi donné à l’équipe de conception dirigée par Flavio Manzoni toute la liberté d’imaginer des proportions innovantes qui ont donné lieu à un design extérieur puissant tout en restant cohérent du point de vue du style.

Puissance et 4 roues motrices

La nouvelle solution de design de l’habitacle donne l’impression que deux arches courent sur la longueur depuis le pilier A jusqu’au spoiler arrière. Le volume arrière de l’arche a été creusé pour créer un canal aérodynamique avec la sortie d’air dissimulée par le fascia noir arrière, sous le spoiler. Cette interprétation moderne du concept des arcs-boutants de Ferrari rattache fermement ce modèle aux emblèmes stylistiques de la marque au cheval cabré, non seulement issus de la tradition de la Ferrari GT, mais également des voitures de sports tels que la 599 GTB Fiorano. Pour alléger visuellement l’habitacle, la peinture noire du toit rattache visuellement le pare-brise avant au pare-brise arrière, qui s’élève au-dessus de la surface du hayon comme pour canaliser le flux d’air.

Le pare-chocs arrière musclé se fond joliment dans le reste de l’allure pugnace de la voiture : les doubles feux arrière créent un dialogue visuel avec les lignes d’échappement, qui sont disposées plus bas et installées dans un diffuseur aérodynamique proéminent avec clapets actifs sur le soubassement. Même les doubles sorties d’échappement arrondies de la BR20 ont été conçues spécialement pour ce modèle sur mesure. Les nombreux détails en fibre de carbone de la BR20 mettent en valeur les caractéristiques dynamiques audacieuses et la puissance de ce véhicule à quatre roues motrices extraordinaire.

Des éléments conçus pour la BR20

Des longerons hauts et sinueux ajoutent une touche supplémentaire de dynamisme à la partie basse des flancs tout en soulignant les entrées d’air avant sur les arches des passages de roue. La large calandre arbore un élément supérieur en fibre de carbone, une note stylistique cohérente avec les autres modèles one-off récents de Ferrari, tandis que des insertions en chrome sur les côtés, insolites quant à elle, soulignent l’allure dynamique de l’avant. L’identité unique de la BR20 est aussi mise en évidence par les nouvelles lattes de calandre horizontales saisissantes qui confèrent une forte impression de tridimensionnalité.

D’indénombrables éléments ont été conçus spécifiquement pour la BR20, dont ses phares modifiés. Ils sont moins hauts que ceux de la GTC4Lusso avec des DRL plus fins, ce qui donne l’impression que le capot est encore plus long et plus fin. Les jantes 20” ton sur ton diamantées ont également été spécialement créées pour ce modèle unique. L’intérieur de la BR20 n’est pas moins impressionnant, avec ses deux nuances de cuir marron et de la fibre de carbone, une association sublime développée selon les indications du client. Les sièges sont ornés d’un cuir marron foncé Heritage Testa di Moro et arborent un motif exclusif à l’avant ainsi qu’un point de croix argenté.

Le volume de l’habitacle s’étend de manière ininterrompue du pare-brise avant jusqu’au coffre, créant ainsi une impression de légèreté et de spaciosité unique pour ses occupants. Un habillage en chêne avec des insertions en fibre de carbone vient orner la banquette arrière et le porte-bagages, qui offrent une plus grande surface de chargement lorsqu’ils sont rabattus, ainsi que les poignées des portières.

Les projets spéciaux Ferrari

Conçue pour un client de longue date qui a été profondément impliqué dans chaque étape de sa création, la Ferrari BR20 représente une véritable interprétation de l’art de la carrosserie traditionnelle, en transformant un modèle existant d’une manière unique et magistrale en s’inspirant des valeurs clés de l’entreprise que sont l’innovation et la passion, tout en leur rendant hommage.

Le programme des « Projets Spéciaux » vise à créer des Ferrari uniques (les fameuses one-off), caractérisées par un design exclusif imaginé selon les exigences d’un client, qui deviendra le propriétaire de ce modèle unique en son genre. Chaque projet est issu d’une idée proposée par un client et est développé par une équipe de concepteurs du Styling Centre de Ferrari.

Après avoir défini les proportions et les lignes du véhicule, des plans de conception et des planches de styles détaillés sont produits avant que le processus de production de la nouvelle one-off ne débute. L’ensemble du processus dure plus d’un an en moyenne. Un processus dans lequel le client est impliqué de près, au cours de phases d’évaluation et de vérification du design. Le résultat ? Une Ferrari unique arborant l’emblème du cheval cabré, conçue avec le même degré d’excellence qui caractérise tous les autres modèles de la production de Maranello.

Crédit photo : Ferrari©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

