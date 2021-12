Bien choisir sa doudoune homme

L’hiver est à l’heure cette année, avec des températures descendues bien en dessous de zéro depuis le début de la semaine. Il est grand temps messieurs de penser à sortir votre doudoune, ou à en acheter une si ce vêtement ne fait pas partie de votre dressing. Voici quelques conseils pour bien acheter, mais également pour bien porter votre doudoune cet hiver.

Les températures sont hivernales depuis le 21 décembre, jour du changement de saison. Moins 1 degré dans Paris intra-muros, ce qui est plutôt rare et jusqu’à moins 7 degrés enregistrés dans l’Est. L’occasion de sortir la doudoune homme de votre placard messieurs. Si vous en êtes dépourvus, voici quelques conseils pour bien acheter votre doudoune et pour bien la porter. Mais avant tout, jetons un petit coup d’œil dans le rétroviseur pour connaître les origines de ce vêtement douillet et réchauffant à souhait.

Les origines

La genèse de la doudoune remonte au début du XXème siècle. Dès la fin des années 30, l’américain Eddie Bauer, fondateur de la marque éponyme dépose un brevet de doudoune, qui sera commandé par l’armée américaine, les chasseurs et les pêcheurs. Une autre paternité est attribuée, aux États-Unis, à la naissance de la doudoune. Il s’agit de Klaus Obermeyer, immigré allemand installé aux USA, qui avait découpé un duvet pour en faire un blouson chaud. Il ne déposa aucun brevet.

En France, on attribue l’origine de la doudoune à l’alpiniste Pierre Alain qui, en 1935, propose un sac de couchage ainsi qu’une veste en duvet, à partir de duvet de canard. Des produits qu’il proposait à la clientèle de sa boutique située alors au 8 rue des Ciseaux, dans le 6ème arrondissement parisien.

Quelle doudoune choisir ?

Pour bien choisir votre doudoune, il est important de connaître l’utilisation que vous allez en faire. Si vous la destinez à vous réchauffer et empêcher le froid glacial de rentrer alors que vous partez en haute montagne faire de la randonnée, ou de l’alpinisme, prenez une veste à base de duvet naturel, qu’il soit d’oie blanche (ou grise) ou de canard. Ses capacités isolantes sont exceptionnelles et le vêtement sera plus léger à porter.

Pour évaluer l’efficacité chauffante d’une doudoune, référez-vous à ce qu’on appelle l’indice gonflant. Il est exprimé en cuin et varie de 200 cuin pour une doudoune peu réchauffante à plus de 800 cuin, pour une doudoune exceptionnelle en termes de réchauffement et de barrière au froid.

À noter que la doudoune de duvet naturel est certes beaucoup plus efficace pour l’isolation thermique, mais elle est sensible à l’humidité et met beaucoup de temps à sécher si vous prenez l’eau.

Si, en revanche, votre doudoune est destinée à vous protégez du froid “urbain” entre votre habitation et le travail, ou lors de balades en villes ou en province hors montagne, une doudoune synthétique fera très bien l’affaire, d’autant qu’elle est plus efficace aujourd’hui.

Très souvent, la doudoune synthétique est composée majoritairement de polyester (80%) et de viscose (20%). Ses avantages : elle est moins chère, plus résistante à l’humidité et plus rapide au séchage. À l’inverse, elle est moins chaude bien sûr, que du duvet.

Comment porter la doudoune ?

Vous pouvez porter la doudoune de plusieurs façons. Monsieur Vintage vous décrit les bases à suivre :

1. Éviter le mélange de motifs

Si vous optez pour une doudoune avec des motifs, évitez de porter un pull ou un dessous “bariolé” qui va surcharger l’ensemble. Soit vous choisissez une doudoune à motifs avec dessous neutre, soit vous optez pour le dessous bariolé avec doudoune neutre.

2. En casual

Pour un look décontracté, portez votre doudoune avec un pull colle roulé, ou une chemise, voire même un tee-shirt couleur unie, une paire de jeans et des sneakers. L’ensemble sera cool et fashion à la fois.

3. Sportif

Si vous allez à la salle de sport, ou si vous souhaitez simplement être décontracté, vous pouvez porter votre doudoune sur un sweat à capuche, un pantalon jogging et des baskets.

4. Habillée

S’il fait froid et que vous avez un job où le costume est indispensable, vous pouvez porter la doudoune par-dessus le costume, avec une belle paire de boots en cuir.

Il ne vous reste plus qu’à choisir le modèle qui s’adaptera le mieux à votre look et/ou à votre job.

