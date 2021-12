Les meilleurs sites pour un internaute avide : jeux, chats aléatoires, places de marché

Peu de gens se sont rendus compte de la vitesse à laquelle Internet s’est imposé dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Pouvoir communiquer, travailler, étudier ou passer un bon moment sur le Web ne surprend plus personne. Mais cette technologie va bien plus loin. Par exemple, il existe des frigos qui permettent de « voir » quels produits vont bientôt manquer et les commandent en ligne sans intervention humaine. La domotique relève quant à elle de la science-fiction. On peut gérer un grand nombre d’éléments dans sa maison directement depuis son téléphone, où qu’on soit.

Mais intéressons-nous à certaines des utilisations très populaires et facilement accessibles de la technologie qu’est Internet. En effet, les maisons intelligentes demeurent chose rare et les petits gadgets connectés s’immiscent lentement dans la vie quotidienne. Il y a cependant des domaines plus pertinents : les réseaux sociaux, l’éducation, la banque en ligne et bien plus. Nous allons nous attarder sur trois utilisations communes d’Internet dans le monde d’aujourd’hui.

Jeux en ligne

Les jeux d’ordinateur pour une personne demeurent populaires, mais les jeux en ligne boostent les progrès dans ce secteur. Après tout, se plonger dans son jeu préféré avec des amis ou des joueurs au hasard offre une expérience parfaitement unique. Quels sont les jeux en ligne les plus populaires du moment ?

Fortnite

Ce jeu rappelle Battle Royale. L’objectif principal est de survivre contre les autres joueurs jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une centaine. Des modes supplémentaires ont récemment été ajoutés au jeu, mais « Battle Royale » demeure le plus plébiscité. Fortnite compte actuellement plus de 300 millions de joueurs actifs. Le record du maximum de joueurs connectés en même temps est de 8,3 millions de personnes.

PUBG

Ce jeu populaire ressemble à Fortnite, mais met davantage l’accent sur le réalisme, des graphismes moins simplistes et une approche globalement plus sérieuse. Cependant, le nombre de joueurs actifs y est bien inférieur, ce qui s’explique en grande partie par l’accès payant. Contrairement à Fortnite, il n’est pas possible de jouer à PUBG gratuitement.

GTA en ligne

Suite au succès retentissant de GTA V, la société Rockstar a lancé GTA en ligne, qui ravit les joueurs depuis 8 ans maintenant et évolue constamment. Malgré ses nombreux inconvénients, GTA en ligne demeure le jeu multijoueurs le plus populaire au monde.

World of Warcraft

WoW est un ancien dans le monde des jeux en ligne. Bien qu’il soit difficile de l’imaginer, ce RPG est sorti en 2004 et sa popularité ne faiblit pas. Des mises à jour et des extensions sortent régulièrement, les graphismes et le jeu sont constamment améliorés. D’ailleurs, en 2008, le jeu est entré dans le livre Guinness des records en tant que MMORPG le plus populaire au monde.

Video chat avec des inconnus

Il n’est pas surprenant qu’Internet soit activement utilisé pour communiquer. Il existe tout un éventail de formats de communication disponibles. Les chats vidéo aléatoires constituent l’un des plus intéressants. Les plus utilisés sont faciles à identifier.

Chatrandom

Ce chat vidéo anonyme populaire présente une vaste gamme de fonctionnalités. On peut non seulement chatter en face à face avec des inconnus, mais aussi découvrir d’autres formats de communication, comme par exemple, visiter des salles de chat thématiques en fonction de ses centres d’intérêt, rencontrer des filles dans un chat séparé ou aller voir du côté du chat gay. Chatrandom offre de nombreuses possibilités.

Omegle

Omegle est l’un des pionniers parmi les chats aléatoires. Le site opère depuis 2009 et sa popularité ne se dément pas. Mais l’absence d’un filtre pour définir le sexe des contacts dans la recherche, la modération de mauvaise qualité et l’interface quelque peu dépassée du site lui ont déjà fait perdre de nombreux utilisateurs.

OmeTV

Connu pour sa simplicité, OmeTV demeure un chat vidéo avec des inconnus populaire et très demandé. Il propose tout ce qu’il faut : des filtres pour définir le sexe et l’emplacement dans la recherche, la traduction automatique des messages, une bonne modération et des applications mobiles commodes. Cela suffit amplement à une majorité d’utilisateurs.

CooMeet

CooMeet est à juste titre l’un des meilleurs chats vidéo aléatoires pour les hommes. Après tout, il ne les met en contact qu’avec des femmes. De plus, toutes les filles sur le site sont réelles et elles doivent confirmer leurs informations personnelles lorsqu’elles s’inscrivent. Mais ce n’est pas tout. Кумит.рф/fr dispose d’une excellente modération et d’un service d’aide efficace. Il n’y a pas de faux profils, ni de bots sur le site, contrairement aux autres chats vidéo. Il faut également prendre en compte l’interface moderne du site Web et un très grand nombre d’utilisateurs. On obtient ainsi l’un des chats aléatoires les plus parfaits.

Flingster

Flingster s’est positionné sur le créneau des chats vidéo anonymes pour faire des rencontres « adultes ». Aucun sujet n’y est interdit. Le site est idéal pour du flirt, du sexe virtuel et des rencontres pour éventuellement se voir en personne.

Bazoocam

Bazoocam est un chat roulette assez populaire. Malgré son interface très dépassée et sa fonctionnalité limitée, Bazoocam continue de séduire le public, en grande partie grâce à sa fonctionnalité de diffusions vidéo publiées par les autres utilisateurs. Il n’y a pas de règles strictes et les streams sont donc généralement très explicites.

Achats en ligne

Les achats en ligne sont devenus un véritable phénomène ces dernières années et le nombre de magasins en ligne et d’autres plateformes de shopping ne cesse d’augmenter. Voici les leaders du secteur.

Amazon

Amazon est la plus grande plateforme d’e-commerce aux États-Unis et dans le monde. L’entreprise a été fondée en 1994 et, de nos jours, ses activités commerciales ne se limitent pas aux États-Unis. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est l’homme le plus riche de la planète.

eBay

EBay est une plateforme d’enchères en ligne où tout le monde peut mettre en vente des marchandises. D’autres utilisateurs surenchérissent et, au final, l’article revient à la personne qui a offert le montant le plus élevé à la fin de l’enchère. EBay existe depuis plus de 25 ans et n’a rien perdu de sa popularité.

Walmart

Walmart est une entreprise américaine, la plus grande chaîne de vente en gros et au détail au monde. Fondée en 1962, son chiffre d’affaires dépassait les 500 milliards de dollars en 2018. Walmart comporte un grand nombre de filiales et de bureaux de liaison dans tous les pays développés du monde.

AliExpress

Cette plateforme colossale d’échanges en ligne a été lancée en 2010. On peut désormais acheter presque n’importe quoi sur ce site et les articles sont livrés quasiment dans le monde entier. Jusqu’à 2018, seuls des vendeurs chinois opéraient sur AliExpress, mais l’entreprise est devenue véritablement internationale.

IKEA

Il s’agit d’un magasin international de meubles et d’articles pour la maison en ligne. Le concept principal de l’entreprise consiste à laisser les acheteurs assembler eux-mêmes la majorité des meubles. Le procédé de fabrication ressemble à un jeu de mécano. Il est relativement simple et tous les outils nécessaires sont inclus. Cette approche réduit considérablement les coûts de production, ce qui renforce la popularité d’IKEA.

En résumé

Internet nous offre des opportunités fantastiques pour étudier, travailler, faire des achats à des prix avantageux, nous divertir ou simplement pour passer le temps. Tu peux décider comment utiliser ces possibilités.

Dans un avenir proche, il est probable qu’Internet devienne un élément encore plus important de notre vie, ce qui nous semble être une tendance positive. Après tout, si on utilise les technologies modernes, autant en profiter au maximum !

