Le confinement et le télétravail auront eu certains points positifs depuis l’apparition de la Covid-19. Laisser le costume au dressing en fait partie, pour travailler chez soi en jeans et sneakers aux pieds. Une nouvelle tendance qui n’a fait que confirmer le côté agréable de travailler en baskets, laissant les souliers bien cirés au placard. Aujourd’hui, certains hommes ont profité de la pandémie pour tomber la cravate, voire même le costume ou les chaussures en cuir, pour revenir au bureau les pieds à l’aise et pour ça, rien de tel que la bonne vieille paire de sneakers.

Covid et relooking

Rien de tel qu’une paire de jeans et des sneakers pour travailler confortablement et détendu. La basket homme est un réel plaisir à porter quand il s’agit de gagner sa vie, nombreux sont ceux qui, parmi nous, l’ont constaté pendant le confinement. Certains d’entre nous en ont profité à leur retour en présentiel pour réorienter leur look vers un style plus casual. Après tout rien de plus normal quand on s’est habitué à bosser dans des vêtements plus décontractés. Le costume des cadres a été remplacé par le jean/chemise et sneakers, la chemise faisant de la résistance pour paraître plus “corporate” lors des nombreuses visio-conférences qui ont rythmé nos vies ces deux dernières années.

Pas facile de renfiler le costume, la cravate et les chaussures rigides quand on a évolué en look 50/50 au télétravail : 50% “habillé” au-dessus de la ceinture et 50% “pyjama” pour le bas, qu’on ne voit pas en “Visio”. Surtout si vous avez pris quelques kilos en plus par manque d’activité sportive.

Casual et élégant : le costume-sneakers

C’est la raison pour laquelle on assiste depuis peu à un relooking chez certains cadres. La cravate a totalement disparue chez ceux qui la portaient encore, la veste est tombée ou le costume persiste, mais accompagné de sneakers aux pieds. Un look plus tendance et tout à fait dans l’air du temps, en tout cas chez les jeunes qui n’hésitaient pas, avant la période Covid, à mélanger l’élégance et la décontraction.

Une chemise ouverte sans cravate sous un costume cintré et une belle paire de baskets, voilà un nouveau look qui a du style, du modernisme et de la décontraction. La basket homme a décidément de l’avenir, même dans les réunions les plus sérieuses. Déjà boostées par la grande mode de l’athleisure, les sneakers connaissent un regain d’intérêt dans les bureaux.

L’origine “sneak-sneak”

Comme l’indique “Tonton Gibs” dans son excellent ouvrage “CULTISSIMES SNEAKERS” aux Éditions Larousse paru le 4/11/2020, “le mot « sneaker » vient directement des États-Unis et du basket-ball et surtout de l’onomatopée « sneak-sneak » que font les Américains lorsqu’ils imitent le bruit des sneakers sur le parquet d’un terrain de basket-ball.” Puis de rajouter que les sneakers sont arrivés sur les trottoirs avec le développement des arts de la rue, tels que le hip-hop, le rap, le skateboard, le graffiti et la danse.

En les enfilant aux pieds avec votre costume préféré, c’est tout un monde de la “street” que vous véhiculerez, en imposant votre différence. Surtout que le choix des modèles est très large, avec de nombreuses rééditions de modèles vintage. On pense bien sûr à la plus mythique d’entre-elles ; la légendaire Stan Smith d’Adidas !

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : basket homme