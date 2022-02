Avec leurs faibles coûts d’entretien et leur maniement facile, les motos sont devenues très populaires, et même en raison de leur faible coût et d’un moyen de transport beaucoup plus rapide, elles ont gagné plus d’espace sur la route. Cette popularité n’est pas sans conséquence car chaque année il y a toujours une augmentation des cas de vols de motos.

Pour cette raison, de nombreux motards recherchent des alternatives pour tenter de protéger au mieux leur transport. La meilleure façon de protéger votre moto est de souscrire une assurance, mais en raison du coût, l’option la meilleure et la moins chère du marché est une Monimoto alarme pour moto. Vous trouverez ci-dessous certains des types d’alarmes les plus couramment utilisés pour les motos et leurs avantages.

Alarme moto avec détecteur de mouvement

Lorsqu’une personne essaie de déplacer sa moto, une alarme se déclenche, étant le type le plus courant pour les motos et les voitures. Étonnamment, cette alarme a réussi à effrayer les voleurs. Malheureusement, des bandits expérimentés ont réussi à désactiver le capteur très facilement.

Alarme moto avec allumage

Il fonctionne lorsque l’alarme est déclenchée et que le contact est bloqué. Le blocage de l’allumage interrompra l’alimentation en carburant nécessaire au démarrage de la moto. Ce type d’alarme fonctionne bien et est généralement peu coûteux, selon la marque et le modèle de la moto.

Alarme moto avec alerte mobile

Si l’alarme de votre moto se déclenche, il existe une option pour être automatiquement averti par votre téléphone que quelqu’un essaie peut-être de voler votre moto. Pour le fonctionnement de ce modèle, un spécialiste est nécessaire pour connecter votre moto avec votre téléphone portable.

Alarme moto avec suivi GPS

Un traceur GPS moto est une excellente alternative. Une fois l’alarme déclenchée, votre moto peut être suivie via un téléphone portable ou un satellite. Avec les deux types d’outils vous pourrez détecter votre moto et déclencher au plus vite la police pour la récupérer. Dans le cas du repérage par satellite, vous pouvez contracter les services d’une société spécialisée, ce qui nécessite un paiement mensuel pour une surveillance 24 heures sur 24.

Si un piratage se produit, vous avez toujours la possibilité de suivre avec un verrou. Cette option est généralement disponible lorsque votre moto atteint une certaine vitesse ou distance parcourue. Vous pouvez encore enregistrer quelques numéros de téléphone supplémentaires qui seront notifiés en cas de vol ou d’enlèvement. Avec l’avancée de la technologie, plusieurs applications proposent ce service de blocage, il suffit de brancher le câble de charge à travers la batterie de la moto.

Conseils pour que votre moto ne soit pas volée

Tout comme la technologie est avancée pour offrir ces types d’avantages, il y a également eu des avancées technologiques pour ceux qui veulent voler votre moto. Aujourd’hui, il est possible de désactiver le tracker avec un appareil mobile, vous pouvez donc compter sur un centre de sécurité pour la surveillance. Il faut être très prudent avec certaines alarmes car si elles ne sont pas installées correctement, elles peuvent endommager votre moto et provoquer une panne de courant et déclencher un incendie.

Il est très important que vous simuliez de temps en temps un vol pour vérifier si l’alarme est toujours en bon état de fonctionnement. Comme pour tout objet que ce soit dans une voiture ou une moto, les alarmes ont aussi une durée de vie utile, donc l’entretien de cet équipement est toujours nécessaire. En dehors de tous ces types d’alarmes, quelques précautions s’imposent également pour éviter le vol de votre moto, car malgré tous les efforts vous n’êtes pas exempt d’être cambriolé.

Evitez les parkings isolés et trop sombres, choisissez le parking le plus proche, faites bien attention à la route, les bandits aiment surtout braquer dans une rue calme. Si vous pouvez l’éviter, mieux vaut ne pas rouler à moto à l’aube, il y aura moins de témoins et encore moins de personnes pour vous aider en cas d’attaque. Après toutes ces journées, vous pourrez avoir un peu plus de sécurité en conduisant votre moto.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

