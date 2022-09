Prêt-à-porter Cala : pour les hommes libres et éco-responsables

Alors que la Fashion Week parisienne, rendez-vous incontournable de présentation des nouvelles collections de Prêt-à-porter et haute couture, bat son plein dans la capitale, Monsieur Vintage a décidé de mettre en avant une marque dans la continuité de l’été : Cala 1789. Leur nouvelle collection automne/hiver s’inscrit dans la tendance globale de l’enseigne, qui s’inspire de l’esprit French Riviera.

Inspirée de l’univers balnéaire

Il n’aura échappé à personne que nous sommes en pleine Fashion Week à Paris. Un événement fait de défilés où l’on découvre les dernières collections haute couture, très souvent importables au quotidien. Pour revenir à la réalité d’un dressing “normal” mais chic et décontracté à la fois pour nous, les hommes, nous présentons aujourd’hui une marque de vêtements masculins fortement inspirée de l’univers balnéaire : Cala 1789.

La marque cala s’articule autour d’une gamme complète ; chaussures (espadrilles, mocassins, boots et baskets), chemises, t-shirts, sweats, pantalons, vestes, pulls, shorts de bain, bermudas, polos, blousons et accessoires. Un style inspiré de la French Riviera depuis la création de la griffe en 2010 par Damien Calamuso, dans la ville de Nice. Et qui dit Côte d’Azur dit légèreté, style, liberté de mouvement, douceur des couleurs, décontraction et élégance.

Pour les hommes libres et éco-responsables

Les vêtements Cala 1789 sont teintés de coloris chantants (chemisettes à fleurs, assorties ou non à un short) et doux à la fois. Gris clair ou foncé, bleus variés, kaki, rose, rouille constituent la palette de couleurs de la collection. La ligne Active by Cala est particulièrement intéressante pour les hommes épris de liberté et d’écologie ; matières infroissables, résistantes et légères, conception éco-responsable avec l’utilisation de déchets récupérés des fonds marins, des pièces en coton 100% biologique et une liberté de mouvement exceptionnelle.

Des prix abordables

Les prix restent abordables avec une fourchette qui s’étire de 35 à 240 euros pour les chaussures, ou 85 à 140 euros pour les shorts de bain. Comptez 130 euros pour une chemise, 60 euros pour un t-shirt, 120 euros pour un sweat à capuche, 140 euros pour un pantalon, 240 euros pour une veste, 70 euros pour un pull, sans oublier les accessoires qui accompagnent la ligne Cala 1789, tels que les chapeaux à 75 euros (nous avons craque sur le modèle bleu à 60 euros), les sacs à 80 euros, les serviettes (79 euros), les lunettes de soleil (140 euros) ou les bracelets (35 euros).

Un certain côté rétro

Cerise sur le gâteau, Cala 1789 revisite le passé avec le retour du col Hawaïen et les imprimés floraux des chemisettes, élégants et casual qui ne tombent pas dans le piège du criard. Ce qu’on aime chez Cala 1789 ? Leur style décontracté et travaillé à la fois, qui s’adresse à des hommes de conviction. Le tout dans une liberté de mouvement optimale et à des tarifs raisonnables.

Habillé en Cala 1789, vous aurez un peu l’impression d’être dans la peau d’Alain Delon ou Maurice Ronet dans le film “Plein soleil“ réalisé par René Clément et sorti en 1960, un homme libre qui profite de la vie dans une ambiance bord de mer.

Pour découvrir l’ensemble de la collection Cala 1789, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Cala-1789©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : mode automne hiver homme