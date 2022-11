Achetez votre doudoune homme en seconde main

Les températures matinales étaient dignes d’un hiver arrivé en avance aujourd’hui. Lille enregistrait 4°, Paris 5° avec un maximum de 10° dans l’hexagone. L’occasion de s’équiper d’une doudoune pour ne pas greloter en extérieur. Et à une époque où le consommateur se tourne vers des achats éco-responsables, autant se diriger vers la seconde main pour participer à la préservation de la planète.

Une doudoune de seconde main

L’hiver débutera le mercredi 21 mars 2022 mais il semblerait que cette année, il soit un peu en avance. Avec 5° ce matin dans la capitale, une doudoune n’aurait pas été de trop pour se protéger du froid. L’occasion de revoir son dressing et de se procurer la doudoune parfaite pour homme, tout en étant éco-responsable. Le site La Canadienne propose des produits neufs d’une part, mais également de seconde main. Une solution qui répond parfaitement aux nouvelles préoccupations des Français : l’écologie et le pouvoir d’achat.

Modification des modes de consommation

Car les modes de consommation changent. Selon l’Observatoire Natixis Payments, le nombre d’achats de vêtements de seconde main a augmenté de 140% en 2021, par rapport à l’année précédente ! Et pour la même année 2021, 36% des Français ont acheté un vêtement d’occasion, soit 5% de plus qu’en 2019, avant les trois confinements que nous avons connus.

Autre indicateur qui confirme l’attrait des consommateurs pour les achats de seconde main : l’étude réalisée par le cabinet de conseil international en stratégie Boston Consulting Group (BCG), qui prévoit une augmentation de 15 à 20% du marché de seconde main, par an, dans les 5 années à venir.

Un geste pour la planète

Autant dire que le passé a de l’avenir, dans une société de consommation en pleine mutation. Si vous voulez participer à cet effort collectif messieurs, il ne vous reste plus qu’à privilégier la seconde main pour dénicher votre doudoune qui, en plus de vous réchauffer, vous fera faire un geste pour la planète.

Les origines de la doudoune

Les origines de la doudoune remontent au début du 20ème siècle, lorsqu’un homme d’affaires américain ; Eddie Bauer, dépose le premier brevet de doudoune à la fin des années 30. Son produit connaît un certain succès grâce à l’armée américaine qui lui commande un stock important. Les chasseurs, ainsi que les pêcheurs, découvrent le produit et participent également au succès de la doudoune. En France, on attribue l’origine de la doudoune à l’alpiniste Pierre Alain, qui fabriqua un blouson en duvet de canard et un sac de couchage dans la même matière, en 1935. Pierre Alain est également l’inventeur du mousqueton en alliage léger et du chausson d’escalade. Il est également à l’origine de la première expédition française en Himalaya.

Notre coup de cœur

Le coup de cœur de Monsieur Vintage concernant la doudoune va directement vers le modèle “Mythic” de la marque Pyrenex. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’une marque française, que ce modèle est rétro (il est sorti dans les années 70), qu’il est constitué à 90% de duvet de canard (et à 10% de plumettes) et que c’est un produit vraiment haut de gamme, à un tarif qui reste accessible : 430 euros. Pour le découvrir, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Doudoune homme