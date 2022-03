Un maillot de bain vintage pour l’été

L’été qui arrive sera celui de la liberté. Liberté de sortir, de vivre et de bouger après deux interminables années de confinement. Cette fois, c’est la bonne, nous pourrons circuler, aller à la plage quand bon nous semble et ressortir les maillots de bain. Et si vous osiez l’ensemble vintage, pour changer ?

Retour à la liberté

L’été 2022 se dessine sur la toile. On y voit du voyage, des couleurs, le sable, la mer verte, le ciel bleu, la liberté. Enfin nous pourrons aller où l’on veut, quand on veut. L’occasion de faire sa révolution et d’afficher mesdames, un look qui sort du commun an adoptant un maillot de bain vintage.

Osez le maillot rétro

Le rétro est partout et surtout, dans la mode. Le phénomène n’a pas échappé aux couturiers, avec des marques qui proposent des vêtements et maillots rétro. C’est le cas de Livia Monte-Carlo, maison française créée dans les années 30, en plein cœur de l’émancipation de la femme, à une époque où les bains de soleil et de mer devenaient à la mode.

Forte de sa connaissance de la femme l’enseigne Livia Monte-Carlo sublime la gent féminine, au travers de ses collections contemporaines et vintage. Il y en a pour toutes, pour toutes les morphologies et dans tous les styles avec un objectif commun : vous mettre en valeur.

Nos conseils : une pièce et taille haute

Pour l’été 2022 qui arrive, osez le maillot rétro. Pour ce faire rien de plus simple, enfiler un modèle une pièce ou choisir un ensemble chic et rétro culotte taille haute. Deux références “Old School” pour sortir du lot en étant élégante les pieds dans l’eau.

Le maillot de bain une pièce est véritablement l’incontournable du maillot rétro. Il est classe, fonctionnel, échancré, parfois décolleté, avec ou sans lacets, sexy ou non et toujours dans le coup. Un indémodable chic, en quelque sorte. Son plus : il gomme les petites imperfections, alors pourquoi s’en priver ?

Livia Monte-Carlo en propose une large gamme, à des prix qui vont de 100 à 150 euros.

L’ensemble soutien-gorge/culotte haute

Très sophistiqué, le maillot de bain taille haute est la seconde pièce incontournable d’un dressing vintage. Confortable, il souligne les courbes des hanches et s’adapte à tous types de morphologie. Un ensemble qui fera de vous la Pin-Up de la plage, tout en restant chic. Un look que vous pouvez compléter par un chapeau, un bandeau, des lunettes de soleil, un sac et le maquillage adéquats.

Livia Monte-Carlo en propose entre 120 et 180 euros. Notre coup de cœur : le modèle Barfleur Kaki dans sa superbe teinte olive, ou le Corales Noir : véritable clin d’œil à la tenue de bain portée par Ursula Andress, dans le film James Bond 007 contre Dr No.

Le plus de la culotte haute : il cache un petit ventre naissant avec discrétion.

Et le bronzage ?

Tenues idéales pour adopter un look vintage sur la plage cet été, les une-pièce et culotte haute sont élégants mais peu pratiques pour un bronzage parfait. Si votre quête est une peau dorée, privilégiez bien sûr le bikini, inventé en 1946 par l’ingénieur français Louis Réard. Il en existe également de très beaux modèles rétros.

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : Maillots de bain vintage