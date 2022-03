L’art de porter un polo Fruit Of The Loom

Il y a des marques dont le capital vintage est très fort. Wrangler, Lois, K-Way, Lee Cooper ou Clarks en font partie, au même titre que Fruit Of The Loom qui, à l’époque des seventies, a imprégné la mode de son célèbre plateau de fruits imprimé sur des t-shirts. Une marque qu’on croyait disparue, mais qui sévit toujours au travers de produits de qualité, sans les fruits.

Certaines voitures nous ramènent directement à une époque révolue, faite d’insouciance et de bons souvenirs. C’était l’auto de nos parents, celle des vacances, des week-ends et des balades en famille. Peugeot 404, Citroën DS, Renault 16, autant de modèles qui nous transportent vers des moments agréables de notre vie. Il en est de même pour les objets, une platine vinyle, ou des vêtements, comme les pantalons “pattes d’éléphant” ou des accessoires tel le célèbre sac US.

Fruit Of The Loom fait partie de ces marques dont le capital rétro est énorme, au même titre que les Clarks ou une paire de jeans Wrangler. Porter un polo fruit of the loom était, dans les années 70, un moyen d’affirmer sa décontraction et son appartenance à une tendance, celle des post-soixante-huitards libres, babas cool et fashion à la fois.

Fondée en 1851 par l’américain Robert Knight, la marque Fruit Of The Loom fabriquait des robes et des caleçons. Un de ses principaux clients, Rufus Seek, était le père d’une artiste. Sa jeune fille avait déjà œuvré sur des rouleaux de tissus vendus par son père, sur lesquels elle avait dessiné des pommes rouges. Un habillage qui avait rencontré un gros succès, à l’époque, auprès de la clientèle et que Robert Knight décida de reprendre pour ses produits.

Il imagina donc un logo très coloré, fait de raisins verts, violets, quelques baies jaunes, mêlés au logo de la marque. La signature visuelle Fruit Of The Loom était née, sans que la jeune artiste perçoive un dollar dessus. Homme d’affaires avant tout, Robert Knight enregistra le logo en son nom. Il déposa la marque en 1871, qui peut se traduire en français par “fruits du métier à tisser”.

Plusieurs décennies plus tard, les vêtements Fruit Of The Loom existent toujours. La qualité perdure et même si les fruits ont disparu, la marque reste synonyme de qualité. La collection se compose essentiellement de t-shirts, de polos à manches courtes et longues.

À une époque où l’athleisure est très tendance, porter un polo Fruit Of The Loom est dans l’air du temps, en restant chic et décontracté. D’autant que le polo peut se porter de nombreuses manières, en fonction de votre style, votre job et vos aspirations.

Pour ne pas se tromper, il y a toutefois certaines règles de base à appliquer pour le port du polo :

• Évitez le col relevé

Bien qu’il eut un temps où nous relevions les cols de nos polos, cette “tendance” n’est plus d’actualité. Si l’ex-footballeur Eric Cantona affichait ouvertement ce style, il n’est plus considéré comme étant une façon fashion de porter son polo. Le col se porte replié, voire éventuellement fermé jusqu’en haut si vous êtes un adepte du mouvement “mods” et des WHO.

• Ne le rentrez pas dans le pantalon

Si les chemises peuvent être portées rentrées dans le pantalon, le polo, lui, ne se porte qu’au-dessus d’une paire de jean ou d’un chino. Le porter à l’intérieur du pantalon n’est pas tendance et ne met pas en valeur la silhouette.

• Le polo, une pièce qui se porte sans rien en dessous

Le polo se porte sur un torse nu, jamais sur un t-shirt. Cela provoquerait des plis disgracieux et des dépassements aléatoires qui relèvent d’un manque de style. Si vous avez froid, ajoutez un gilet par-dessus, mais jamais une couche en dessous du polo.

Pour ce qui est des chaussures, tout sera fonction du style que vous aimez adopter. Pour une allure décontractée, privilégiez les sneakers mais si vous préférez un look plus habillé, optez pour de belles chaussures en cuir, que vous n’oublierez pas de cirer régulièrement pour un rendu impeccable.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : t shirt vintage