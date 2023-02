Beaucoup d’hommes aiment les montres. Peut-être parce que, à l’inverse des femmes, nous avons peu de possibilités de porter des bijoux. Un garde-temps reste le seul joyau masculin, que chacun choisira en fonction de son style et sa personnalité. Si vous aimez les montres de luxe et que votre budget n’est pas illimité, ou si vous recherchez un modèle ancien, qu’il soit rare ou pas, le marché de l’occasion est une solution toute trouvée pour vous faire plaisir, à condition de respecter certaines règles.

Les avantages de l’occasion

S’offrir une montre de luxe est un projet qui titille de nombreux hommes (7 hommes sur 10 portent une montre au poignet et ce, malgré la prolifération des téléphones portables) qui nous donnent l’heure !). Complexité de la mécanique, valeur sentimentale, beauté de l’objet, pouvoir, argent, discrétion, raffinement ou ostentation, chacun y voit ses propres motivations, sans oublier la testostérone qui favoriserait chez nous messieurs l’achat de produits luxueux. Mais qui dit luxe dit cherté du produit alors, si vous êtes comme Crésus, foncez achetez du neuf et différents modèles qui ne vous laisseront que l’embarras du choix au matin, avant de partir au bureau. Mais si votre budget est limité et que vous aimez les belles choses, l’approche doit être différente. Revendez votre montre Omega et partez en quête de la perle rare, en occasion.

Et si vous n’avez pas d’Omega, l’occasion reste une bonne solution, même sans apport. Une montre de luxe d’occasion se négocie en effet à -40, voire -50% du prix de neuf, ce qui est loin d’être négligeable.

Nos 5 conseils pour bien acheter une montre de luxe d’occasion

Si vous décidez de franchir le pas, pour l’achat d’une montre moderne ou vintage, quelques règles sont à respecter :

• Vérifier l’authenticité du produit

Cette règle est à appliquer dans le cas où vous répondez à une petite annonce émise par un particulier. Parce qu’en passant par un professionnel, qu’il s’agisse d’une boutique qui a pignon sur rue ou d’une plateforme internet, telle que David Watches, l’authenticité est garantie après vérification par un professionnel.

Auprès d’un particulier, il s’agira dans un premier temps de s’assurer que la montre convoitée n’est pas une contrefaçon. Cette dernière a généralement une présentation plus grossière, affiche un poids anormalement lourd, ou léger, ne possède pas de numéro de série (il arrive parfois qu’il y en ait un mais il est mal imprimé ou mal imité), présente une teinte qui n’existe pas au catalogue du fabricant et/ou un bracelet grossier de qualité médiocre.

C’est la raison pour laquelle vous devez bien vous renseigner auprès de la marque du modèle convoité, afin de ne pas vous faire avoir et repérer les copies grossières. Observez bien le cadran, la lunette, la couronne et le bracelet, sans omettre de vous munir d’une loupe.

Si le montant de l’achat que vous envisagez est vraiment important (supérieur à 3 000 euros), renseignez-vous auprès de l’horloger car certains publient un livre complet par modèle, avec tous les détails et spécificités de la montre. C’est le cas d’Omega ou d’IWC. Comptez environ 300 euros pour ce type de livre.

• Évaluer le montant de la montre

Certes il n’est pas toujours évident d’estimer le montant d’une montre d’occasion. Mais certaines maisons de vente aux enchères proposent de vous communiquer la cote d’un garde-temps, idem pour des sites internet d’expertise. C’est un service payant qui mérite qu’on s’y attarde si le montant de l’achat que vous envisagez est élevé.

• Demander les papiers

Une fois que vous êtes sûr de l’authenticité de la montre et qu’il s’agisse d’une vente de particulier ou de professionnel, demandez les papiers. Une montre de luxe est souvent accompagnée de la facture d’achat, avec la date, le montant, la marque et modèle ainsi que le tampon de l’établissement vendeur.

Réclamez également les factures d’entretien, de révision et de réparation s’il y en a eu. C’est la preuve d’un suivi sérieux et régulier de la part du précédent propriétaire. Vérifiez les dates et le motif d’intervention.

Si votre vendeur ne possède pas ces précieux sésames, nous vous conseillons de passer votre chemin et de laisser tomber, sauf si la montre que vous recherchez est un modèle vintage très ancien. Auquel cas il est possible que les papiers liés au produit aient disparu avec le temps.

• Réclamer un acte de vente

Une fois l’acte d’achat décidé, demandez au vendeur (particulier, boutique ou site internet) un certificat de vente. Ce dernier doit faire apparaître la date, l’identité du vendeur, l’adresse, marque de la montre, le modèle, le numéro de série, le mode de transaction et le mode de règlement. Ce document peut vous servir en cas de recours contre le vendeur et de justificatif auprès de votre compagnie d’assurance.

• Payer à la réception

Que la livraison de la montre se fasse en mains propres ou par colis, privilégiez un paiement à réception du produit. Faites également en sorte qu’il soit indiqué sur l’acte de vente que vous paierez après réception de la montre.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : montres