5 conseils pour bien choisir un polo homme

Le polo, ce vêtement intemporel qui peut être porté en toutes occasions, du bureau à la plage, est un indispensable du dressing masculin. Afin de choisir le style de polo qui collera le mieux à vos besoins et votre style personnel, voici 5 conseils essentiels qui vous aideront dans votre choix.

Les origines du polo

Le polo fête cette année ses 90 ans, puisque sa genèse remonte à 1933. À l’origine, c’est le joueur de tennis français René Lacoste qui eût l’idée de raccourcir la chemise en popeline et manches longues des joueurs de l’époque, pour la transformer en polo plus léger et stylé. Associé à l’industriel André Gillier, l’ex-tennisman présente son vêtement révolutionnaire sous le nom de code L1212 et la production est lancée.

Et pour marquer sa différence, René Lacoste fait dessiner par le styliste Robert George un crocodile brodé sur la poitrine côté gauche du polo. Une référence à son surnom “The Alligator”, donné par un journaliste de Boston, en 1923. Une mascotte qui sera déclinée en 46 coloris. Aujourd’hui, la collection Lacoste homme est connu de tous et s’exporte aux quatre coins de la planète.

5 conseils pour acheter un polo homme

D’autres fabricants, d’autres marques produiront ensuite leurs propres polos, de plus ou moins bonne qualité. Pour ne pas se tromper dans votre achat, suivez ces quelques conseils :

1. Choisissez le bon tissu

Le choix du tissu est crucial lorsqu’il s’agit de choisir un polo. Les polos sont généralement fabriqués à partir de coton, de polyester ou d’un mélange des deux. Si vous cherchez un polo pour le travail, optez pour un tissu en coton de qualité supérieure qui a une texture douce et qui ne se froisse pas facilement. Si vous cherchez un polo pour une occasion plus décontractée, un tissu en polyester peut être plus adapté, car il est plus léger et plus respirant.

2. Assurez-vous d’avoir la bonne coupe

La coupe est également importante lorsqu’il s’agit de choisir un polo homme. Si vous êtes de petite taille, optez pour un polo qui est plus court et qui a une coupe ajustée. Si vous êtes plus grand, choisissez un polo qui est plus long et qui a une coupe plus décontractée. La plupart des polos ont une coupe droite, mais certains ont une coupe cintrée qui est plus flatteuse pour les hommes minces.

3. Pensez à la couleur

La couleur est un autre aspect important à prendre en compte lorsqu’il s’agit de choisir un polo homme. Si vous cherchez un polo pour le travail, optez pour des couleurs classiques comme le noir, le blanc, le gris ou le bleu marine. Si vous cherchez un polo pour une occasion plus décontractée, vous pouvez choisir des couleurs plus vives comme le rouge, le vert ou le jaune. Les couleurs claires sont idéales pour l’été, tandis que les couleurs plus foncées sont parfaites pour l’automne ou l’hiver. L’avantage du polo est d’être disponible dans un très large choix de coloris.

4. Regardez les détails

Les détails sont importants lorsqu’il s’agit de choisir un polo homme. Regardez les boutons et les finitions pour vous assurer qu’ils sont de qualité. Les boutons doivent être bien cousus et solides. Les finitions doivent être propres et nettes, sans aucun fil qui dépasse. Astuce : si vous cherchez un polo pour le travail, optez pour un modèle qui a une poche poitrine pour ranger vos stylos ou votre téléphone portable.

5. Essayez-le avant de l’acheter

Enfin, essayez toujours un polo avant de l’acheter. Les tailles peuvent varier selon les marques, donc il est important de trouver un polo qui vous convient parfaitement. Assurez-vous que les manches sont de la bonne longueur et que le col ne vous serre pas trop le cou. Essayez le polo avec le pantalon que vous prévoyez de porter avec et assurez-vous que les couleurs et les styles se marient bien.

Le polo homme est un vêtement polyvalent qui peut être porté dans une variété d’occasions. Cependant, pour choisir le polo parfait, il est important de prendre en compte le tissu, la coupe, la couleur, les détails et d’essayer avant d’acheter. En suivant ces 5 conseils simples, vous pouvez être sûr de trouver le polo parfait pour votre style.

Le saviez-vous ?

L’inventeur du polo, René Lacoste, portait le surnom de “The Alligator” en raison d’une superbe valise en cuir de crocodile qu’il admirait au travers d’une vitrine, à Boston, en 1923. Alors âgé de 19 ans, le jeune prodige est accompagné du capitaine de l’équipe de France de Tennis Ce dernier promit au tennisman de lui offrir la valise s’il remportait son prochain match, annoncé comme très difficile. René Lacoste perdit le match, mais il se battit avec la ténacité du crocodile sur le court. C’est ainsi qu’un journaliste de Boston le surnomma “The Alligator”.

Crédit photo : Pexels©

