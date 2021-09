Les Chamallows Haribo fêtent leurs 50 ans cette année. En un demi-siècle, « le bon gros bonbon tendre » de Haribo (entreprise allemande) a traversé les générations. Il s’ancre dans les mémoires au point de désigner, pour des millions de Français, l’ensemble des guimauves. Du « Parler Chamallows » des années 80 au « Bibendum Chamallow » de SOS Fantômes, la friandise à la texture fondante est devenue culte. Sous toutes ses formes, dans toutes les couleurs et même enrobé de chocolat, Chamallows est synonyme de vintage, de convivialité et de partage.

En 2021, Haribo célèbre 50 ans de douceur pour le jubilé de Chamallows. À cette occasion, la marque iconique réserve des surprises hautes en couleur à tous ses fans. Edition limitée, nouvelles créations et exposition dédiée rythment une année sous le signe de la tendresse, du moelleux et du partage. À l’origine, les chamallows sont une invention française née à Uzès en 1971, dans le Gard. Il faudra 10 ans pour maitriser la formule et produire à gros volumes dans l’usine Zan d’Uzès.

Retour du pack iconique en format géant

Pour fêter cet anniversaire, le cultissime packaging original revient en édition limitée. Disponible en sachet de 300g, ses ondulations colorées et sa typographie cursive vintage nous plongent dans une joyeuse nostalgie. Une vague de tendresse déferle sur la France pour fêter la confiserie à la texture moelleuse.

Chamallows Cocoballs

Les nouveaux Cocoballs arrivent ! Leur texture moelleuse enrobée de copeaux de coco et composée à 20% de noix de coco séchée est à fondre de plaisir.

Chamallows Spécial BBQ

Pour accompagner la saison d’été ou les soirées au coin du feu, Chamallows© Haribo évolue en pack 500g « Spécial BBQ » et en 3 formats : XXL, XL et mini Chamallows© Haribo.

Love Moments

Pour les amoureux, le fameux cube se décline en forme de cœur pour une édition limitée spéciale « Love Moments ».

Le Musée du Bonbon Haribo d’Uzès se pare des couleurs du Chamallows Haribo pour fêter son « quinquagennal »

Au deuxième étage de ce musée unique au monde, un espace ludique de 80m² invite les visiteurs à s’immerger dans le monde onctueux des Chamallows Haribo. 7 espaces ponctuent le lieu pour une immersion totale. Entre histoire contée à travers une série d’enceintes ultra-directionnelles, jeux, anecdotes, pubs cultes et déclinaisons gourmandes, le spectateur évolue dans un univers ludique à l’image de la friandise.

Points d’orgue de la visite, le Chamallows Haribo Boulevard invite le public à déambuler dans un décor fait de mousse du sol au plafond, pour perdre ses repères entre bâtons de guimauve géants et miroirs déformants. Au fond de la pièce, la piscine de Chamallows Haribo et ses 2 gigantesques guimauves est le lieu idéal pour immortaliser cette visite hors du commun.

“Nous célébrons 50 ans d’histoire d’amour entre Chamallows et les français. Une marque iconique synonyme de douceur, de réconfort, de cocooning. Et à présent avec Chamallows Choco et Cocoballs, ce n’est pas près de s’arrêter ! C’est ce qu’a déclaré Jean-Philippe André, Président du Directoire Haribo France.

Sans la guimauve, pas de Chamallows Haribo !

Dès le Moyen-Âge, la guimauve officinale est utilisée comme médicament. On prépare alors ses racines en décoction avec du miel pour soigner la toux. C’est à partir du XIXe siècle que la guimauve devient friandise. Des confiseurs français innovent en battant la préparation pour lui donner plus de volume. Parfumée à la rose ou à l’amande, son procédé de fabrication reste cependant fastidieux et nécessite beaucoup de main d’œuvre. Il faut attendre le XXe siècle pour que sa confection se prête à une fabrication à grande échelle. En 1948, un confiseur américain, Alex Doumak, met au point un procédé d’extrusion révolutionnaire.





La naissance de Chamallows Haribo

Les fameux Chamallows Haribo voient le jour à la fin du XXe siècle. Edouard Kreitman, alors co-directeur de l’entreprise Zan, se fait souffler l’idée par son fils, qui la tenait lui-même d’un camarade de promo de l’école Centrale… Son ami, fraîchement revenu des Etats-Unis, lui avait alors lancé « il faut absolument que tu fabriques ce genre de produit ! ». Dans ses valises : les célèbres marshmallows américains.

Une collaboration est signée avec un fournisseur de gélatine pour créer les premiers prototypes de Chamallows. En 1971, Chamallows Haribo fait son apparition en France. Depuis, Chamallows Haribo est devenu l’un des bonbons à la guimauve le plus vendu au monde, avec 1350 tonnes écoulées chaque année, soit 270 millions de Chamallows produits.

1969 : découverte des marshmallows par Zan Kreitman

1970 : premiers prototypes de chamallows Haribo

1971 : naissance de la société chamallows Haribo en France

1980 : premières sagas publicitaires

1996 : Chamallows devient une marque du groupe Haribo

2010 : premières déclinaisons du Haribo Chamallow Original

Le saviez-vous ?

5 grammes : c’est le poids d’un chamallow

1971 : année de naissance du chamallow, en France

1,8 million de foyers achètent chaque année des chamallows

“Le bon gros bonbon tendre” est le slogan historique des chamallows

Chamallow est dérivé du nom anglais marshmallow qui signifie “guimauve”

99% des Français connaissent les chamallows Haribo

1 350 tonnes de chamallows Haribo sont vendues chaque année dans le monde

270 millions de chamallows Haribo sont produits chaque année dans le monde, soit 10 par seconde

Juliette Binoche a tournée dans une publicité chamallows Haribo pour la télévision

