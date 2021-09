Le fabricant italien Moto Guzzi célèbre ses 100 ans cette année. Aujourd’hui, ce sont les cent prochaines années à venir qui intéressent les dirigeants de la marque transalpine, qui s’inscrit dans le projet “Road to 2121 : les 100 prochaines années de Moto Guzzi”. Au cœur de cet objectif, l’important projet de rénovation conservatrice du site industriel dans lequel chaque moto de la marque de l’aigle a été construite depuis exactement un siècle, a été présenté à Mandello del Lario.

Conçue par l’architecte et designer américain de renommée mondiale Greg Lynn, l’intervention concernera l’ensemble de la zone. Il s’agit là d’un projet futuriste, unique en termes de style et genre : un lieu aménagé avec des espaces ouverts et disponibles au public. Ce sera un centre d’agrégation communautaire, basé sur la culture, le design et la mécanique, avec une forte green attitude, propre au monde contemporain. Quand on sait la face moins connue de Greg Lynn ; auteur de Science-Fiction, il faut donc s’attendre à ce que l’actuel site, très vintage, se transforme en un ensemble totalement néo-rétro.

La nouvelle usine respectera une charte simple mais importante : une attention constante à la durabilité environnementale et à l’utilisation efficace des ressources. Les nouveaux bâtiments seront construits à partir des volumes existants, avec un choix de matériaux visant fortement à la gestion efficace des ressources énergétiques, avec des systèmes photovoltaïques et des matériaux éco durables.

Il s’agira d’un point de référence, non seulement pour les passionnés de Moto Guzzi, mais aussi pour le monde des jeunes et du tourisme international qui veulent se rapprocher de l’unicité fantastique de ses produits.

L’extension de la capacité de production, en ligne avec l’augmentation constante de la demande du marché, ira de pair avec un tout nouveau concept de l’usine de Mandello.

Le projet comprend, en plus du nouvel établissement, de nouveaux espaces congrès, destinés aux événements internes et externes, ainsi qu’un hôtel et un restaurant qui viennent compléter l’offre d’accueil pour les visiteurs attendus du monde entier.

Les travaux débuteront d’ici fin 2021 et s’achèveront au premier semestre 2025.

À cette occasion, la nouvelle Moto Guzzi V100 Mandello a été présentée en exclusivité mondiale. Ses lignes fantastiques, son nouveau moteur et les technologies les plus modernes adoptées introduisent la marque Moto Guzzi dans le siècle à venir.

Le rendez-vous pour la présentation officielle de la nouvelle moto est le 23 novembre prochain au Salon international de la moto EICMA à Milan.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Moto Guzzi