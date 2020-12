Valéry Giscard d’Estaing est mort à 94 ans

L’ex-Président de la République Valery Giscard d’Estaing est mort le 2 décembre 2020 des suites de la Covid-19. Né le 2 février 1926 à Coblence (Allemagne), l’ancien Chef d’État était âgé de 94 ans.

Valéry Giscard d’Estaing est décédé des suites de la Covid-19. Il était hospitalisé au CHU Trousseau de Tours depuis la mi-novembre, pour une insuffisance cardiaque. Déjà admis à l’hôpital Georges Pompidou de Paris le 14 septembre dernier pour une infection aux poumons, l’ancien Président est mort dans sa propriété d’Authon, dans le Loir-et-Cher, entouré de sa famille.

« VGE » avait gouverné la France du 27 mai 1974 à 1981, année où il céda sa place à François Mitterrand le 21 mai.

Successivement Inspecteur des finances, député du Puy-de-Dôme, Secrétaire d’États aux Finances, Ministre de l’Économie, il était devenu le plus jeune Président de la Ve République à l’âge de 48 ans.

Président moderne et libéral à son élection de 1974, Valéry Giscard d’Estaing était énarque et polytechnicien. Il était membre du Conseil Constitutionnel depuis le 21 mai 1981 et Académicien depuis le 16 décembre 2004.

