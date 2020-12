La Jeep Wrangler Rubicon bientôt disponible en LEGO

Les collaborations entre LEGO et les marques de voitures/motos n’ont rien de nouveau. Aujourd’hui, la marque Jeep et le groupe LEGO ont dévoilé le tout dernier modèle LEGO Technic, la Jeep Wrangler Rubicon unique en son genre.

Premier modèle LEGO de Jeep

La marque Jeep et le groupe LEGO ont dévoilé le tout dernier modèle LEGO Technic, la Jeep Wrangler Rubicon, un modèle unique en son genre. Conçu pour imiter le look emblématique, le design et les légendaires capacités tout-terrain du modèle actuel, ce tout premier modèle LEGO de Jeep, la Jeep Wrangler LEGO Technic, est prêt à affronter n’importe quelle aventure épique.

Le nouveau modèle de ce 4×4 de légende offrira une expérience de construction passionnante aux fans de LEGO de tous âges en recréant les systèmes 4×4 haute performance, les pneus robustes, les sièges arrière rabattables et la traditionnelle calandre à sept fentes dans sa configuration LEGO Technic.

665 pièces

Une fois la construction terminée, les constructeurs peuvent se créer leurs propres aventures tout-terrain avec ce modèle riche en fonctionnalités, composé de 665 pièces. Un système de direction avant à boutons et une puissante suspension à essieux articulés signifient qu’ils adoreront tester leur modèle sur des obstacles. Le jeu de couleurs, jaune et noir, est captivant en action ou en exposition.

Disponible le 1er janvier 2021

La Jeep Wrangler LEGO Technic est conçue pour les fans de Jeep et de LEGO, âgés de 9 ans et plus. Elle sera disponible le 1er janvier 2021 sur LEGO.com, dans les magasins LEGO et d’autres détaillants du monde entier, au prix de 49,99 euros.

« La Jeep Wrangler est une icône dans le monde du tout-terrain », a déclaré Lars Thygesen, concepteur chez LEGO Technic. « La version Rubicon possède de nombreux détails emblématiques appréciés des fans de 4×4 du monde entier, il était donc important pour moi d’intégrer autant de caractéristiques du vrai véhicule dans la réplique LEGO Technic. J’espère que les fans de LEGO et les amateurs de véhicules apprécieront tous les aspects, y compris la suspension, le treuil et le design cabrio que nous avons développés avec la talentueuse équipe de conception Jeep. »

Une icône automobile mondiale

« Avec un héritage de 80 ans célébré dans le monde entier, nos propriétaires, fans et adeptes ont littéralement grandi avec nous », a déclaré Christian Meunier, Président de la marque Jeep. « Notre partenariat avec le groupe LEGO offre aux passionnés de nos modèles une autre occasion inclusive de partager la passion qu’ils ont pour la Jeep Wrangler, une icône automobile mondiale qui représente le plaisir, la liberté et l’aventure en totale liberté. »

« Demandez à n’importe quel propriétaire de Jeep Wrangler et ils vous diront que leur véhicule n’est qu’une version plus grande de ce nouvel ensemble LEGO », a déclaré Mark Allen, directeur du design Jeep. « La conception de la Jeep Wrangler leur permet de le démonter, de fermer les portes, de le reconfigurer, d’ajouter de nouvelles pièces développées par notre équipe Mopar, puis de le remonter. Cette Jeep Wrangler LEGO Technic devrait apporter un nouveau niveau de joie à nos passionnés de Jeep et aider à inspirer les futurs designers de la marque. »

Crédit photo : LEGO©

Étiquettes : JEEP WRANGLER RUBICON