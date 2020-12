La douche a 148 ans. C’est François Merry Delabost, médecin-chef de la prison Bonne-Nouvelle à Rouen, qui l’inventa en 1872. Un procédé d’hygiène corporel critiqué à une époque (certains pensant que l’eau pouvait transmettre des maladies), mais qui équipe aujourd’hui 88% des foyers français. Revenons sur son histoire et sur l’utilisation qu’en font les habitants de l’hexagone, en 2020.

Des années 50 à aujourd’hui

Selon une étude réalisée par l’IFOP entre janvier et février 2020, 99,5% des Français ont aujourd’hui accès à une douche ou une baignoire (équipée en grande majorité d’une douche). Un taux d’équipement qui a bien évolué en comparaison des années 50, où seulement une femme sur deux se lavait quotidiennement, en raison d’un manque d’installation sanitaire.

Depuis la généralisation des douches municipales dans les années 20 (pour les Français qui n’avaient pas accès à l’eau courante) à 2020, il en a coulé de l’eau sous les ponts, ou plutôt dans les tuyaux. Il n’est pas rare aujourd’hui que les résidences soient équipées non pas d’une, mais de plusieurs salles de bains. D’ailleurs, les Français n’hésitent plus à installer une douche supplémentaire dans leur logis en faisant appel à des sociétés spécialisées en sanitaires, telle que Grohe, un fabricant allemand qui fournit un grand nombre de références depuis 1936.

Les origines de la douche

Le principe de douche ne date pas d’hier. Des peintures grecques (on retrouve des représentations de douche sur de nombreux vases), romaines et égyptiennes confirment une origine qui remonte à l’Antiquité, comme le shampoing.

À cette époque bien sûr, l’eau courante n’existait pas elle était donc stockée dans des vasques en hauteur, ou dans des vases et amphores que l’on versait à la main, sur le corps. L’eau était froide et limitait par conséquent le plaisir de détente que procure la douche contemporaine.

Les trois civilisations grecque, égyptienne et surtout romaine ont fortement contribué au développement des thermes. D’ailleurs, les premiers thermes romains sont ceux d’Agrippa, construits à la fin du 1er siècle avant Jésus Christ.

Mais la douche telle qu’on l’entend aujourd’hui a été inventée, en France, par le docteur François Merry Delabost, qui était le médecin-chef de la prison de Bonne-Nouvelle, à Rouen. Afin d’améliorer l’hygiène des détenus et à la demande du Ministère de l’Intérieur, le médecin fît remplacer les bains par une douche, chaude de surcroît, ce qui permettait d’économiser du temps et de l’eau, tout en améliorant la propreté des prisonniers. Une invention qui date de la fin 1872. Un article très détaillé concernant le système du docteur Merry Delabost a été rédigé par Hervé Dajon et publié le 26 janvier 2013. Vous pouvez le découvrir en cliquant sur ce lien.

Les Français et la douche

Aujourd’hui, avec un taux d’équipement de 99,5% (douche ou baignoire, source : étude IFOP réalisée entre décembre et janvier 2020), les Français ne passent pas forcément tous les jours par la salle de bains.

L’IFOP notait en effet, lors de son étude (réalisée sur 2005 personnes) du début de l’année, que trois Français sur quatre procédaient à une toilette complète quotidiennement, soit 76% de la population. À noter mesdames que vous êtes plus propres, puisque le taux vous concernant s’élève à 81%, contre 71% pour les hommes.

Pour la douche seule et toujours selon l’étude IFOP, 63% des Français prennent une douche quotidiennement. Il nous reste par conséquent quelques efforts à faire, peut-être une bonne résolution pour l’année 2021 ?

