L’année 2021 marquera le 60e anniversaire de la légendaire Jaguar Type E. Pour l’occasion, le fabricant va lancer une édition limitée de la F-Type, mais également restaurer douze modèles d’origine élaborés par Jaguar Classic.

60 exemplaires seulement

Jaguar commémore en 2021 le 60e anniversaire de la Type E avec l’introduction d’une nouvelle édition limitée de la F-TYPE V8 suralimentée de 575 chevaux “Heritage 60 Edition”. Seulement soixante exemplaires de cette sportive à transmission intégrale seront disponibles à la vente dans le monde entier, chacune d’entre elles finie à la main par les experts en personnalisation du département SV Bespoke.

159 900 euros

Les caractéristiques spécialement étudiées pour cet hommage comprennent la teinte opaque, non métallisée, Sherwood Green, une référence de peinture proposée à l’origine sur la Type-E qui n’a jamais été reprise sur une nouvelle Jaguar depuis les années 60, et une sellerie cuir Windsor bi-tons, Caraway et Ebony, non disponible au catalogue normal de la F-TYPE. Le prix sera de 159 900 euros pour la France.

Cette nouvelle série exclusive se distingue aussi par une console centrale spécifique, finie dans un aluminium qui rappelle le boîtier de rétroviseur des premières Type-E, par le logo E-type 60th anniversary embossé sur les appuis-tête des sièges sport allégés, ainsi que par un marquage E-Type 60 que partageront les voitures de l’E-type 60 Collection, elles aussi en édition limitée annoncée par Jaguar Classic plus tôt cette année. Le seuil de portière personnalisé, une plaque spécifique SV Bespoke et des tapis de sol bordés couleur Caraway apportent la touche finale.

Hommage à la Type-E

« Le 60e anniversaire de notre légendaire Jaguar Type-E constitue l’occasion parfaite pour créer notre toute première édition limitée et qui sera aussi la plus rare, avec seulement 60 voitures disponibles pour le monde entier. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Jaguar Design pour déterminer le thème de cette F-TYPE “Heritage 60 Edition” qui rend un hommage à la Type E. Belle preuve de la continuité dans le design des Jaguar sportives, la teinte Sherwood Green, issue des années 60, convient très bien à la F-TYPE d’aujourd’hui » a déclaré Mark Turner, le directeur commercial de Jaguar SV Bespoke.

Disponible en coupé et en cabriolet

La F-TYPE “Heritage 60 Edition” est disponible aussi bien en Coupé qu’en Cabriolet, ses jantes de 20 pouces en alliage forgé reçoivent une finition Diamond-Turned Gloss Black, la carrosserie est marquée de touches Gloss Black et Chrome, et enfin ses étriers de frein sont peints en noirs.

Des performances boostées

Dévoilée en décembre 2019, la nouvelle F-TYPE R, qui sert de base à la série limitée F-TYPE “Heritage 60 Edition”, n’est disponible qu’avec la transmission intégrale. Les amortisseurs, les barres antiroulis et les éléments souples du train arrière sont modifiés pour donner au conducteur des sensations plus sportives encore. La puissance est délivrée par le V8 à compresseur de 575 chevaux, et les 700 Nm de couple garantissent une souplesse à toutes les allures, sur tous les types de route. Le niveau de performances est extraordinaire : le 0 à 100 km/h demande seulement 3,5 secondes, et la vitesse maximale est limitée électroniquement à 300 km/h.

La F-TYPE dispose aussi de nombreuses technologies dédiées au conducteur, notamment un écran d’instrumentation haute définition 12,3 pouces TFT reconfigurable, le système d’info-divertissement Touch Pro et le Smartphone Pack qui inclut en série Apple CarPlay®.

Fabriquée en Angleterre

Chaque exemplaire de la série limitée “Heritage 60 Edition” sera construit à l’usine Jaguar de Castle Bromwich au Royaume-Uni et recevra sa finition spécifique du département SV Personnalisation sur le site de Jaguar Special Vehicle Operations dans le Warwickshire. Ce nouveau modèle s’affiche à partir de 159 900 € en France.

“La F-TYPE “Heritage 60 Edition” est un exemple fantastique de ce que sait faire le département SVO. Appliquer à la F-TYPE des détails repris de la Type E nous a donné l’occasion de plonger dans l’ADN et l’histoire de Jaguar, si riche en voitures de sport légendaires. Nous avons mis à profit notre accès exclusif aux dessins originaux, aux codes de peinture et aux références de matériaux. En travaillant main dans la main avec nos collègues de Jaguar Classic, nous avons créé une interprétation de la Jaguar sportive ultime, qui va passionner les collectionneurs » a déclaré Clare Hansen, directeur du département Jaguar SVO.

12 Type-E de 1960 restaurées

Pour célébrer le 60e anniversaire de sa légendaire sportive, Jaguar Classic élabore, sous le nom de E-type 60 Collection, six éditions ultra-limitées de Type E 3,8 litres de 1960 restaurées par paire, un coupé et un cabriolet à chaque fois. Soit un total de douze voitures qui rendent hommage à deux des plus célèbres exemplaires : “9600 HP” et “77 RW”. Pour plus d’informations, visitez le site : www.jaguar.com/classic

