Grichka Bogdanoff nous a quittés à l’âge de 72 ans

Grichka Bogdanoff est mort ce mardi 28 décembre 2021. Connu pour le duo qu’il formait avec son frère jumeau Igor dans les années 80 à la télévision, le célèbre présentateur avait été admis en soins intensifs à Paris, en raison du Covid-19 dont il est décédé.

Tous les quinquas et plus se souviennent de l’émission TEMPS X, ce programme de vulgarisation scientifique hebdomadaire diffusé sur TF1 entre le 21 avril 1979 et le 26 juin 1987 et présenté par deux extra-terrestres de l’audiovisuel : Igor et Grichka Bogdanoff.

Grichka, né le 29 août 1949 à Saint-Lary dans le Gers est décédé ce mardi 28 décembre 2021. “Entouré de l’amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s’est éteint paisiblement pour rejoindre ses étoiles” a déclaré sa famille dans un communiqué de presse, sans parler des causes de son décès.

Selon le quotidien Le Monde, le présentateur s’était fait hospitaliser en raison du Covid-19. Non vacciné, il serait mort des suites d’une contamination au virus.

Les frères Bogdanoff avaient percé à la télévision par culot, en harcelant de coups de téléphone le standard de TF1, afin d’être reçus par le présentateur vedette de l’époque : Yves Mourousi. Et cela avait porté ses fruits puisqu’un jour de septembre 1976, les deux comparses étaient sur le plateau du 13 heures, afin de présenter leur livre Clefs pour la science-fiction. Le courant passe entre le duo et Yves Mourousi, qui intègre les deux frères dans son émission dominicale Bon appétit, où ils tiennent une chronique.

Peu de temps après, Igor et Grichka Bogdanoff présentent une rubrique dans l’émission de Patrice Laffont : Un sur cinq sur Antenne 2, avant d’être rappelés sur TF1 pour lancer la cultissime émission TEMPS X. Là, les frères Bogdanoff apparaissent dans un décor de vaisseau spatial, habillés dans des combinaisons d’aluminium. Une vulgarisation scientifique qui permet aux plus jeunes de s’intéresser à la technologie, tout en se divertissant.

Grichka Bogdanoff était célibataire et sans enfants. Avec sa disparition, c’est un peu des années 80 qui s’évanouit.

Ci-dessous : vidéo de la première émission TEMPS X par l’INA

Crédit photo : Bigmatbasket©-Wikimedia

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Grichka Bogdanoff