Acheter une auto neuve ou d’occasion par un mandataire : les avantages

Il est devenu compliqué d’acheter un véhicule neuf en 2021. Les délais s’allongent encore et encore, en raison d’une pénurie sur les semi-conducteurs dont on parle tant en ce moment. Résultante de cette attente interminable ; la vente des véhicules d’occasion a explosé. Des occasions dont les prix augmentent, jusqu’à rejoindre le prix du neuf sur certains modèles voire même ; le dépasser. Une solution intéressante est de passer par un mandataire et pour ce faire, n’hésitez pas à faire jouer la concurrence.

Face à la crise : les mandataires

Ceux qui sont actuellement à la recherche d’un véhicule neuf l’auront remarqué ; les délais pour se faire livrer une voiture sont de plus en plus longs. Parallèlement, les ventes de véhicules d’occasions explosent et leurs tarifs avec. Certains véhicules d’occasion se revendent aujourd’hui pratiquement au prix du neuf ou au-dessus ! Face à cette situation compliquée, faire appel à un mandataire peut être une solution intéressante, à condition de comparer différents prestataires.

N’hésitez pas à comparer

Certains sites font le travail à votre place et les mandataires auto sur Kidioui, par exemple, sont répertoriés et comparés par rapport à un modèle précis que vous recherchez. La plateforme permet ainsi d’acheter sa voiture neuve moins chère, avec des remises qui vont jusqu’à -45% et surtout, d’avoir des véhicules stockés et donc disponibles, pour certains modèles. Vous y trouverez également des offres en occasion.

Le mandataire travaille en effet avec les constructeurs, les concessionnaires et les distributeurs, le plus souvent sur un stock d’invendus. Il a souvent recours à l’importation pour bénéficier de tarifs préférentiels, ce qui veut dire disponibilité et prix attractif. Et pour profiter des meilleurs tarifs, le comparateur Kidioui propose le même véhicule, chez différents mandataires. Un service gratuit qui permet de gagner du temps et de l’argent.

Des modèles disponibles à prix remisés

Prenons l’exemple du Dacia Duster, qui nécessite actuellement un délai minimum de 6 mois sur du neuf et qui ne bénéficie pas, en général, de remise concessionnaire ou encore, le nouveau Renault Arkana. Le comparateur Kidioui propose plusieurs modèles remisés entre -6 et -11% sur des versions restylées et qui sont disponibles en stock.

Exemples :

• Dacia Duster 1.3 TCe 130 cv série limitée 15 ans neuf : -6% (en stock)

• Dacia Duster 115 dci Prestige neuf : -11% (en stock)

• Renault Arkana intens 1.3 TCe Microhybride 140 cv neuf : -8% (livrable mi-février)

• Renault Arkana 1.3 TCe 140 cv edc intens + packs neuf : -9% (en stock)

Les autres avantages du comparateur sont : une garantie et révision sur les véhicules d’occasion par un professionnel, une comparaison d’offres de rachat sur votre ancien véhicule, des filtres précis pour trouver exactement le modèle que vous cherchez (si vous n’avez pas d’idée de modèle ou marque, vous pouvez simplement renseigner vos critères), avec les options que vous souhaitez, des mandataires fiables qui ont été vérifiés par la plateforme Kidioui, la liste des mandataires ou encore les chiffres du marché.

La crise des semi-conducteurs

Mais, cette pénurie de semi-conducteurs qui rallonge les délais de livraison sur le neuf, d’où vient-elle ?

Elle est apparue durant l’année 2020, en raison de la pandémie de coronavirus et de l’apparition de la 5G. Tout d’abord, il faut savoir que les semi-conducteurs, qui permettent aux informations de circuler, sont présents dans des milliards d’appareils, tels que les smartphones, les serveurs ou les ordinateurs. Avec le confinement, les ventes de ces appareils ont explosé (télétravail, enfermement). Rien que sur 2020, l’année du confinement, il s’est vendu plus de 300 millions de PC dans le monde.

Face à cette demande énorme, les fabricants de semi-conducteurs sont arrivés en rupture, d’où les délais d’attente. En sachant que l’industrie automobile n’est pas prioritaire sur ce type de produits, puisqu’elle ne représente que 9,8% des parts de marché, derrière les smartphones (25,3%), l’électronique (21,7%), l’informatique (20,5%) et les serveurs (14,6%) de datas centers. Sachant qu’une voiture contient en moyenne 1 400 éléments basés sur des semi-conducteurs, le délai de conception s’est considérablement allongé.

C’est la raison pour laquelle, si vous souhaitez réduire votre attente à l’achat d’un véhicule neuf, nous vous conseillons de passer par un mandataire. Pour le délai d’une part quand le véhicule est en stock, mais également pour le tarif.

