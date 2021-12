Les bougies de préchauffage, à quoi ça sert ?

Vous rappelez-vous l’époque où il fallait attendre un bon moment avant de pouvoir enfin démarrer une voiture Diesel ? C’est ce qui différenciait une motorisation essence, qu’on pouvait démarrer de suite, avec une motorisation gazole, qui avait besoin d’un temps de préchauffage. Aujourd’hui, la technologie a évolué et ce temps d’attente sur un Diesel s’est largement raccourci, voire même, il a disparu. Mais les bougies de préchauffage elles, existent toujours. Monsieur Vintage revient sur ces pièces un peu oubliées, qui nécessitent votre attention.

L’époque de l’attente interminable pour démarrer un moteur Diesel est révolue ! Sauf bien sûr si vous possédez un vieux gazole datant des années 80 ou 90. Aujourd’hui, le délai de préchauffage d’une auto Diesel s’est largement raccourci ou n’existe plus. Il n’empêche que les moteurs, même à injection directe, sont toujours équipés de bougies de préchauffage. Mais à quoi servent-elles ?

Une bougie de préchauffage, à quoi ça sert ?

Tous les moteurs possèdent des bougies. Les motorisations essence sont équipées de bougies d’allumage et les Diesel eux, sont dotés de bougies de préchauffage.

• La bougie d’allumage fournit l’étincelle qui provoquera l’explosion du mélange air/carburant dans la chambre de combustion.

• La bougie de préchauffage réchauffe l’air de la chambre de combustion pour chaque cylindre, afin que le gasoil s’enflamme.

La bougie de préchauffage n’est par conséquent utilisée que sur les motorisations Diesel. La bougie de préchauffage Bosch Duraspeed a une tension de 7V et permet, pour un moteur Diesel, de préchauffer la fameuse chambre à combustion. Un ustensile bien utile dès lors qu’il s’agit de remplacer vos bougies.

Les signes qui alertent sur un problème de préchauffage

Normalement, les bougies de préchauffage ne nécessitent pas d’entretien. Toutefois, s’il vous arrive d’avoir ces problèmes, pensez à les remplacer :

• Difficultés pour démarrer

• Démarrage difficile s’il fait froid

• Fumées à l’échappement

Remplacer les bougies de préchauffage

En moyenne, prévoyez de remplacer vos bougies de préchauffage tous les 70 000 km à 100 000 km. Si vous devez le faire, voici la démarche à suivre :

• Retirer le carte moteur

Ah Ba oui pour ça c’était mieux avant, à l’époque où on avait directement accès au moteur. Fini tout ça, aujourd’hui pour faire joli et surtout vous inciter à aller chez un garagiste, tout est fermé dans le bloc moteur, mais bon, retirez ce carter pour accéder aux bougies, c’est encore possible. Normalement, il est tenu sans vis, avec des fixations. Donc retirez-le doucement et sans rien casser.

• Nettoyer les bougies

Notre conseil : utilisez une bombe à air comprimé. Passez ensuite un coup de chiffon propre pour éviter que des dépôts se fassent dans les cylindres.

• Débrancher le fil d’alimentation

Retirez délicatement le capuchon situé sur la bougie.

• Dévisser les bougies

Pour rappel, il y a une bougie par cylindre. Prenez une clef à bougie et dévissez toutes les bougies du moteur. Retirez-les et vérifiez qu’il n’y a pas de saletés dans le logement de la bougie.

• Installer les nouvelles bougies

Placez les nouvelles bougies, serrez-les d’abord à la main et vissez-les ensuite à l’aide d’une clef à bougie, ou encore mieux ; à l’aide d’une clef dynamométrique, en serrant “au couple” pour éviter de serrer comme un bourrin et casser la pièce. Pour connaître le serrage, reportez-vous à la revue technique du véhicule, ou demandez au revendeur de la pièce de vous le communiquer. Il serait dommage de laisser un morceau dans la culasse lors du revissage. Ce serrage s’exprime en Nm (Newton Mètre), pour info 1 Nm est égal environ à 1 kg. En général, on serre entre 20 et 25 Nm.

• Rebrancher les connecteurs

Une fois que vous avez visser les bougies, replacez les connecteurs électriques sur le haut des bougies, en veillant de bien les enfoncer sur les bougies.

• Dernière étape ; replacer le cache moteur

Enfin pour terminer, replacez le cache moteur, en prenant garde de bien enclencher les fixations.

À noter qu’aujourd’hui, sur les moteurs récents, le préchauffage n’existe quasiment plus pour les moteurs Diesel. Et sur les motorisations à injection directe, la plupart des constructeurs ont fait en sorte que les bougies de préchauffage continuent de chauffer, afin que la chambre à combustion continue de chauffer elle aussi, notamment pour que les filtres à particules se régénèrent correctement (à partir de 2000° Celsius), ce qui permet de réduire les émissions polluantes, la consommation, les vibrations et le bruit du moteur.

Pour résumer, le préchauffage est fonction de la température extérieure. Plus il fera froid et plus votre voyant de préchauffage restera allumé longtemps.

