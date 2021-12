5 conseils pour bien acheter une voiture d’occasion

Acheter une automobile est toujours une démarche importante et complexe, surtout s’il s’agit d’une voiture d’occasion. Or, le marché des véhicules de seconde main est en plein essor face à la crise des semi-conducteurs qui paralyse actuellement la production mondiale de voitures neuves. Pour ne citer qu’un exemple, Toyota a dû réduire son activité de 40%, rien que pour le mois de septembre dernier. Voici quelques conseils pour que votre achat en occasion se passe du mieux possible.

Acheter une occasion : une démarche compliquée

Acheter une voiture est toujours une étape importante, surtout s’il s’agit d’une occasion. Sur le neuf, il n’y a généralement pas de mauvaises surprises et puis, il y a la garantie-constructeur qui est au minimum de 24 mois. L’exercice devient plus compliqué quand il s’agit d’une auto d’occasion car on ne connaît pas l’historique du véhicule (accidents, type de conduite du propriétaire, vices). C’est pourquoi il est important, voire primordial, de Vérifier une voiture d’occasion avant l’achat pour réaliser une opération sans mauvaises surprises.

Nos conseils

Premier point : définissez votre budget

Avant de consulter les petites annonces (de particuliers ou de professionnels. L’avantage du professionnel est de proposer souvent une garantie sur le véhicule vendu), définissez votre budget. Pensez à y inclure l’assurance, les frais d’entretien et les frais de carburant. Pensez également à la revente. Il vaut mieux acheter une auto qui se revendra facilement le jour où vous aurez décidé de changer.

Second point : pensez à demander le carnet d’entretien du véhicule

C’est la base de toute transaction en occasion. Ce sera un premier reflet du sérieux du propriétaire à savoir ; est-ce que tous les entretiens préconisés par le fabricant ont été effectués ? Aux kilométrages indiqués ? Avec les points incontournables à vérifier ou à remplacer ? Si le carnet est à jour, avec les tampons du concessionnaire, la date et le kilométrage indiqués, c’est déjà une bonne chose.

Troisième point : demandez la raison pour laquelle le propriétaire veut se séparer de son véhicule ?

Certes il ne s’agit que de déclaratif mais le type de réponse et la façon dont elle est décrite peut vous aiguiller davantage. De manière générale, n’hésitez pas à poser des questions au vendeur (consommation du véhicule, confort, capacité du coffre, rayon de braquage, options, freinage, suspensions, insonorisation, équipement).

Quatrième point : le certificat de non-gage

Il est obligatoire pour la vente et certifie que la voiture peut être vendue sans mauvaise surprise pour l’acheteur. Dans le cas d’un crédit-bail par exemple, si le loyer n’a pas été soldé par le propriétaire de la voiture que vous souhaitez acheter, l’auto sera gagée, vous ne pourrez donc pas obtenir de carte grise.

Une solution : déléguer l’inspection du véhicule

Cinquième point : la vérification du véhicule

Tout le monde n’est pas mécanicien et souvent même, l’acheteur ne possède aucune notion de mécanique ou de connaissances techniques en automobile. Si c’est votre cas, visionnez cette vidéo qui vous apportera de précieux conseils afin de faire un check-up complet de la voiture convoitée. Si vous souhaitez acheter sereinement une auto d’occasion, vous pouvez faire appel à un nouvel acteur du marché : TRUSTOO, une société créée en 2018 qui s’occupera, pour vous, de vérifier tous les points sur un véhicule d’occasion avant de l’acheter.

Leur démarche s’appuie sur 6 points principaux de contrôle :

• L’état extérieur

• Les pneumatiques

• Le compartiment moteur

• L’état intérieur

• Un essai routier

• La situation administrative du véhicule (certificat de non-gage cité précédemment)

Pour cette prestation, il faudra compter entre 149 euros pour une petite voiture, citadine, et 299 euros pour une grosse berline. Une solution intéressante pour toutes celles et ceux qui ne connaissent rien en mécanique en particulier ou à l’automobile en général.

Quelques chiffres

En 2020, il s’est vendu 5,58 millions de voitures d’occasion en France

Il se vend en moyenne 15 312 autos d’occasion par jour dans l’hexagone

Les marques les plus vendues en voitures d’occasion sont :

• Renault avec 20,3% de parts de marché (1 133 707 unités par an)

• Peugeot avec 18,4% de parts de marché (1 029 584 unités par an)

• Citroën avec 11,1% de parts de marché (618 233 unités par an)

• Volkswagen avec 7,8% de parts de marché (434 309 unités par an)

• Audi avec 4,1% de parts de marché (227 422 unités par an)

• Bmw avec 4% de parts de marché (225 676 unités par an)

Le budget moyen consacré à l’achat d’une voiture neuve est de 25 000 euros en France

Le budget moyen consacré à l’achat d’une voiture d’occasion est de 15 000 euros en France

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

