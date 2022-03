Pourquoi continue-t-on de changer d’heure ?

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022 nous changerons d’heure, une fois de plus. Lorsqu’il sera 2 heures du matin, vous devrez passer votre tocante à 3 heures, nous perdrons par conséquent 1 heure de sommeil. Cette mesure qui date de 1976 est remise en question chaque année, sans aucune avancée à ce jour.

C’est reparti, nous passerons à l’heure d’été ce week-end, dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 mars. On perd donc une heure de sommeil et la nuit tombera une heure plus tard chaque jour. N’oubliez pas d’avancer votre montre d’une heure, quand il sera 2 heures du matin, vous devrez passer sur 3 heures du matin.

Cette mesure a été mise en place en 1976 sous le gouvernement de Valéry Giscard d’Estaing, en réponse au choc pétrolier de 1973 afin de réaliser des économies d’énergie.

46 ans plus tard, on continue de changer d’heure deux fois par an, alors qu’une grande majorité des Français souhaiteraient supprimer cette étape horlogère biannuelle, soutenue par de nombreux spécialistes de la santé qui voient dans ce changement d’heure un dérèglement de notre horloge interne, surtout pour les jeunes enfants et les personnes âgées.

Et ça continue, encore et encore ..

En 2018, nous aurions du normalement connaître notre dernier changement d’heure. Alors ? Pourquoi continuons-nous de remettre les pendules à l’heure deux fois l’année ? Et bien simplement parce que les états membres de l’Europe n’arrivent pas à tomber d’accord sur l’heure à conserver : celle d’hiver, ou bien celle d’été ? En plus d’autres désaccords.

Dans le même temps, les Américains eux, ont su trancher, en adoptant au Sénat le 15 mars dernier une proposition de loi pour rester définitivement sur l’heure d’été. La vieille Europe quant à elle reste campée sur ses années à deux heures, tranquillement, histoire qu’on se mette tous d’accord.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014

