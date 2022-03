Royal Enfield présente son Scrambler Scram 411 ADV Crossover

Royal Enfield, leader mondial sur le segment des motos de moyenne cylindrée, vient de dévoiler la Scram 411, premier crossover ADV de la marque. La nouvelle Scram 411 est un scrambler urbain séduisant, accessible et performant, avec l’âme d’une moto d’aventure. Construite sur une plateforme qui a fait ses preuves, le moteur LS-410 de Royal Enfield et châssis Harris Performance, la Scram 411 combine une agilité remarquable en milieu urbain et des aptitudes routières. Les modifications apportées à sa géométrie et à son ergonomie en font l’engin idéal pour se déplacer en ville, mais également off-road, où la Scram 411 fait la preuve de ses capacités tout-terrain.

Une évolution plus urbaine du style scrambler

La Scram 411 est fidèle à la vocation de Royal Enfield, qui accompagne les aventuriers depuis 1901. C’est déjà le cas de l’Himalayan, première moto d’aventure de Royal Enfield. Inspiré par des décennies d’expérience de conduite dans l’Himalaya, ce modèle spartiate mais extrêmement performant a donné naissance à bien des projets d’aventure dans le monde entier. Lancée en 2016, elle bénéficie d’une reconnaissance mondiale pour son design simple et unique, mais aussi ses qualités qui en font l’une des Royal Enfield les plus vendues dans le monde. Ces caractéristiques, hautement appréciées et testées sur le terrain, ont inspiré une évolution plus urbaine du style scrambler : la Scram 411, une nouvelle catégorie de moto qui allie le plaisir de conduite authentique d’un scrambler et un ADN d’aventurière au caractère bien trempé. La Scram 411 est, pour Royal Enfield, une nouvelle catégorie de moto, elle arrivera en concessions en mai 2022 avec deux variantes et cinq coloris.

L’alliée idéale du jeune conducteur

Ludique et agile en milieu urbain, la Scram 411 est une moto multitâche très performante, quel que soit le terrain. Siddhartha Lal, directeur général d’Eicher Motors Ltd., se félicite de la fluidité et de la polyvalence de la Scram 411, dont les qualités répondent aux attentes contemporaines : « Que ce soit à Londres, à New Delhi ou à Tokyo, la vie urbaine est en constante évolution. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, nous alternons entre l’agitation de la semaine et nos envies d’escapade le week-end, avec tout ce qui se trouve entre les deux. Nous voulions construire une moto capable de satisfaire sans effort toute cette gamme de besoins et d’envies, pour être l’alliée idéale du jeune conducteur d’aujourd’hui. La Scram 411 est une moto faite pour notre époque, elle est toujours prête à affronter n’importe quelle aventure du quotidien. »

Un crossover parfait pour les jeunes citadins

Concernant l’inspiration qui a donné naissance à la Scram 411 et la nouvelle moto, le directeur exécutif de Royal Enfield, B. Govindarajan, a déclaré : « La polyvalence et la compétence de l’Himalayan, appréciées dans le monde entier, nous ont incités à réimaginer la moto dans un contexte plus jeune, moderne et urbain. La Scram 411 est le crossover parfait pour les jeunes citadins, qui souhaitent une moto amusante et agréable à conduire en ville mais cependant robuste.

En modifiant la géométrie de conduite pour que la moto soit plus à l’aise dans les rues animées des villes, sans perdre une once de sa capacité à braver les routes accidentées et les chemins de terre du week-end, nous avons créé une catégorie unique pour nos clients. Comme tous nos modèles, la Scram 411 est conçue pour les motards du monde entier et fabriquée avec les ressources d’une ingénierie de classe mondiale. Nous disposons également d’une gamme d’accessoires et d’une ligne de vêtements inspirés du style de vie de la Scram. Il s’agit d’une nouvelle moto très séduisante et pleine de fougue, et nous sommes convaincus que les jeunes pilotes du monde entier vont l’adorer. »

Propulsée par la plateforme du moteur LS-410 et le châssis Harris Performance, la Scram 411 possède une ergonomie de conduite qui en fait une moto facile à piloter et plaisante dans la conduite urbaine au quotidien.

Une moto distincte dans sa conception et son objectif

Mark Wells, chef du design chez Royal Enfield, aime piloter la Scram 411 et voir avec quelle facilité elle s’adapte à un large éventail de terrains et de défis. Commentant la création d’une nouvelle catégorie de motos, il a déclaré : « La plupart des scramblers se concentrent uniquement sur l’esthétique et le look. Lorsque nous avons commencé à travailler sur la Scram 411, nous étions déterminés à créer une moto qui serait distincte dans sa conception et son objectif, et qui apporterait le meilleur des capacités routières à la conduite urbaine. Avec son look et son design simples, ses couleurs ludiques et sa conduite accessible, la Scram 411 est le crossover ADV ultime pour l’environnement urbain. »

Moteur de l’Himalayan

La Scram 411 est propulsée par un moteur monocylindre de 411 cm3 à injection, 4 temps, SACT, refroidi par air, mondialement apprécié sur l’Himalayan. Il développe une puissance maximale de 24,3 ch à 6500 tr/min et un couple maximal de 32 Nm entre 4000 et 4500 tr/min, ce qui garantit une distribution de la puissance en douceur et un couple élevé à bas régime pour augmenter les performances globales.

La moto est facile à gérer sur les longs trajets urbains avec un minimum de changements de vitesse, et les performances convaincantes du moteur lui permettent d’affronter facilement les mauvaises routes et les environnements off-road.

La suspension télescopique à l’avant, avec sa fourche de 41 mm et son débattement de 190 mm, ainsi que le débattement de 180 mm et les tringles monoshock à l’arrière, favorisent une conduite stable et sécurisante sur des routes variées et difficiles. Les disques avant et arrière combinés à l’ABS à double canal offrent un freinage sûr.

La modification de la géométrie de conduite est due aux pneus avant de 19 pouces à usage mixte. Cette caractéristique, associée aux pneus arrière de 17 pouces, est un élément clé qui confère à la moto toute son agilité. Les pneus à usage mixte assurent l’adhérence sur l’asphalte et sur les gravillons, tout en offrant une combinaison parfaite d’adhérence et de tractabilité sur route.

Style urbain et meilleure ergonomie

La selle de la nouvelle Scram 411 a été repensée pour améliorer le confort sur les longs trajets. La nouvelle selle d’un seul tenant, qui reflète le style urbain de la moto, garantit le confort du pilote et du passager lors des longs trajets en ville et sur les routes moins fréquentées. La hauteur de selle accessible permet de manœuvrer facilement la moto dans les embouteillages. L’ergonomie de conduite de la Scram 411 est très stable et sécurisante. La position du guidon et la hauteur de la selle rendent la conduite dynamique.

La position de conduite reste confortable, et la moto est facile à conduire en position assise ou debout. La nouvelle Scram 411 dispose d’un combiné d’instruments numérique-analogique qui permet d’accéder facilement aux informations essentielles sur l’écran numérique. Le compteur de vitesse analogique décalé, à l’ancienne, ajoute au style de la Scram et permet une visualisation aisée en vision périphérique.

L’instrumentation comprend également un compteur automatique, un compteur journalier, une horloge, une jauge de carburant avec avertissement de niveau et un témoin de rappel des entretiens. Le pod de navigation Royal Enfield Tripper est disponible de série sur toutes les variantes de la Scram 411.

Les nouvelles couleurs traduisent sa vocation urbaine, avec des teintes sombres combinées à des couleurs vives, en guise de clin d’œil à la culture urbaine et au street art. Les variantes d’entrée de gamme de la Scram 411 sont disponibles en jaune graphite, rouge graphite et bleu graphite, toutes avec des réservoirs « Gun Grey » complétés par des badges de réservoir colorés et des bandes de jante assorties.

Le modèle haut de gamme décliné en deux coloris, White Flame et Silver Spirit, se distingue par son réservoir bicolore ainsi que ses graphismes uniques et originaux. La Scram 411 est prête pour l’aventure avec une gamme d’accessoires, qui offrent un confort, une protection et un style encore améliorés.

Parfaits pour rouler dans l’environnement urbain et lors des escapades du week-end, les accessoires d’origine Royal Enfield bénéficient d’une garantie complète de 3 ans et sont homologués avec la moto. La Scram 411 a été présentée au public mondial le 15 mars 2022 à l’occasion du lancement en Inde ; la présentation européenne est prévue pour la fin du mois d’avril et le début des ventes et des essais au début du mois de mai.

La Scram 411 viendra rejoindre la Classic 350 (5 290 euros), La Meteor 350 (4 590 euros), l’Interceptor 650 (6 990 euros), La Continental GT 650 (7 290 euros) et l’Himalayan 410 (5 290 euros). Son tarif n’a pas été dévoilé pour le moment, mais il ne devrait pas dépasser 5 300 euros.

Crédit photo : Royal Enfield©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

