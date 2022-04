Trouver un cadeau d’anniversaire pour monsieur

Plusieurs dizaines de millions d’anniversaires sont célébrés chaque année en France. Encore plus de cadeaux, de gâteaux, de bougies et de bouteilles de Champagne qui prennent place sur la table du ou de la fêté (e) du jour. Il n’est pas toujours facile de trouver la bonne idée cadeau à cette occasion, Monsieur Vintage revient sur les origines de cette fête annuelle, en vous donnant au passage une idée cadeau.

Des anniversaires par millions

“Joyeux anniversaire !”, des mots qui résonnent au moins 67 millions de fois dans le pays chaque année pour célébrer notre année en plus. Parce qu’évidemment, à moins de s’appeler Benjamin Button (le personnage joué par Brad Pitt dans le film “L’étrange histoire de Benjamin Button”, qui rajeunit d’année en année), nous accusons tous un an de plus tous les 365 jours, c’est comme ça et on n’y peut rien changer.

Parce que le verre personnalisé est une bonne idée de cadeau nous avons décidé aujourd’hui de mettre en avant la marque Amikado, qui propose de nombreuses idées pour offrir le présent idéal quand vous fêterez l’anniversaire d’un parent, d’un ami ou d’un collègue.

Notre idée cadeau

Avec un papa amateur de whisky, vous pouvez sélectionner un joli verre gravé, conditionné dans un coffret de bois. Notre sélection se porte sur le verre “Grand large”, parce qu’il présente un voilier majestueux tant sur le verre, que sur la boîte. Un cadeau qui sent bon l’aventure et les embruns ! Pour le prénom, vous disposez de 15 caractères, ce qui permet de graver des prénoms composés sans souci. Le prix est très contenu à 14,90 euros, ce qui permet d’envisager l’achat de plusieurs verres, gravés chacun pourquoi pas du prénom d’un des membres masculins de la famille ou d’un ami régulier ?

Si le fêté est amateur de vins ou de bières, le site propose également des produits adaptés et toujours à prix raisonnable.

Mais quelles sont les origines de l’anniversaire ? Y a-t-il une période plus chargée sur cette célébration ? Monsieur Vintage a voulu creuser le dossier pour répondre à ces questions.

Les origines : une tradition ancestrale

Les premiers anniversaires auraient vu le jour en Égypte. Les pharaons étaient célébrés chaque année, avec la particularité d’être fêtés non pas le jour de leur naissance, mais de leur accession au trône. À cette époque, de grandes célébrations étaient organisées, avec de nombreuses offrandes, des danses et des sacrifices.

Les Chinois, les Perses, les Grecs et les Romains fêtaient l’anniversaire au jour de naissance, autour d’un grand banquet. Les Grecs et les Romains pensaient que chacun d’entre-nous naissait sous la protection d’un ange gardien et que, le fait d’allumer une bougie le jour de son anniversaire permettait d’éloigner les démons.

Des bougies qu’on retrouvera plus tard sur des gâteaux ronds, souvent au miel, que l’on devait éteindre pour émettre un vœu. En France et jusqu’au XVIIIème siècle, l’anniversaire était célébré le jour du saint de naissance, pas le jour de naissance. Ce n’est qu’à partir du XIXème siècle et sous l’influence des anglo-saxons que l’anniversaire tel qu’on le connaît aujourd’hui a commencé à être fêté ; au jour de notre naissance.

Un 23 septembre surchargé

Le saviez-vous ? C’est le 23 septembre que nous fêtons le plus d’anniversaires en France ! L’explication à cette date est assez simple, il suffit de remonter 265 jours en arrière, soit le temps d’une grossesse, pour constater que de nombreux couples ont décidé de faire un bébé le soir de … la Saint Sylvestre ! Il y a 5% de personnes en plus nées un 23 septembre, des enfants de la nouvelle année.

Pour ceux qui ne sont pas amateurs de vins ou autres spiritueux et à condition que la personne concernée soit motard ou scootériste, vous pouvez également offrir un accessoire pour moto. Entre le casque, le blouson, les gants, les chaussures, les combinaisons de pluie, les pantalons, les GPS dédiés aux deux-roues, les top-cases et tout autre accessoire, le choix est vaste pour faire plaisir à un utilisateur de scooter ou de moto. Faites-bien attention cependant à offrir un accessoire homologué, sous peine de recevoir une amende en cas de contrôle.

Pour ce faire, il suffit de vérifier que le produit choisi porte bien l’étiquette d’homologation CE, indispensable pour les éléments de sécurité. À un budget plus élevé, vous pouvez également choisir un gilet air bag spécial deux-roues, aux alentours de 400 euros. La sécurité n’a pas de prix et ce type de cadeau fera toujours plaisir à celui ou celle qui le recevra.

