Un achat auto malin avec www.autodiscount.fr

Acheter une voiture neuve ou d’occasion est toujours une étape importante pour un automobiliste. Il faut d’abord définir les critères auxquels le véhicule doit répondre pour vous apporter entière satisfaction et optimiser au mieux votre budget. La plateforme autodiscount.fr vous permet de maîtriser au mieux l’investissement que vous allez réaliser, en proposant des remises qui vont jusqu’à -29%, grâce à son statut de mandataire.

Réaliser la meilleure opération possible

Acquérir une auto est une phase primordiale dans la vie d’un automobiliste. En fonction de votre profil : jeune permis, conducteur confirmé, bonus, de vos besoins : citadine, break, Suv, berline, utilitaire, neuf ou occasion et de votre budget, vous devez réaliser la meilleure opération possible. L’avantage du neuf est de prendre le volant d’une voiture qui n’a pas roulé, sous garantie constructeur d’au moins deux ans et en bon état donc fiable. L’inconvénient : le prix, évidemment plus élevé que l’occasion.

Et si vous aviez la possibilité d’acheter neuf à un prix inférieur au marché ? C’est ce que propose www.autodiscount.fr qui agit en tant que mandataire automobile.

Qu’est-ce qu’un mandataire automobile ?

Un mandataire automobile est un professionnel qui sert d’intermédiaire entre un concessionnaire, un constructeur ou un distributeur et un acheteur. Il présente l’avantage de négocier à votre place les meilleurs tarifs auprès de ses partenaires et propose des véhicules en stock, ou sur commande. Les autos neuves du mandataire bénéficient de la garantie légale du constructeur (2 ans) et sont prêtes à rouler à la livraison : l’immatriculation, le carburant et l’acheminement étant proposés la plupart du temps, comme le fait autodiscount.fr.

Forte d’une expérience de plus de 20 ans, la plateforme enregistre 20 500 commandes pour l’année 2021 et propose 27 marques de voitures, ce qui offre un large choix de véhicules. Avec une note moyenne de satisfaction de 8,2 sur 10, autodiscount.fr représente un acteur fiable du secteur automobile pour réaliser votre achat.

Quels types de véhicules propose la plateforme ?

Autodiscount.fr dispose de véhicules neufs ou d’occasion. Vous avez également la possibilité, sur le site, de faire une demande de reprise de votre auto, de contracter une LOA, ou une LLD, de bénéficier de la prime à la conversion ou d’acheter un véhicule utilitaire.

Concernant la reprise de votre véhicule, autodiscount.fr prend à sa charge, gratuitement, le retrait de votre auto à votre domicile si vous habitez en province. Si vous habitez en Ile-de-France, vous déposez votre voiture au centre basé à Orgeval, dans les Yvelines (78).

Cerise sur le gâteau, autodiscount.fr vous rembourse la différence si vous trouvez un véhicule moins cher chez un autre mandataire, à véhicule égal.

Pour exemple, la plateforme propose une remise de -26% sur l’achat d’une DS7 Crossback hybride E-Tense 300 chevaux version 4X4, avec un tarif affiché de 54 173 euros. Un prix avantageux qui confirme l’intérêt de passer par le mandataire autodiscount.fr. Pour les budgets plus réduits, vous pouvez trouver une voiture neuve à moins de 10 000 euros. N’hésitez pas à regarder les offres et à nous faire part de votre expérience d’achat sur le site.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, j’aime tout ce qui permet de se déplacer pour découvrir de nouveaux horizons. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai œuvré à différents jobs marketing/développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. Je suis aujourd’hui également en charge de la rubrique auto/moto pour le magazine masculin EDGAR. www.monsieurvintage.com

