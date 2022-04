EAGLE EYE CHERRY : nouveau single « Rising Sun » disponible

Le chanteur suédo-américain Eagle Eye Cherry revient avec un sixième album qui arrivera dans les bacs le 7 octobre 2022. Un nouvel opus qui succède à “Streets of You” sorti en 2018. Pour faire patienter ses fans, l’artiste diffuse aujourd’hui le single Rising Sun et annonce une tournée “Summertour” à venir.

Eagle Eye Cherry est retourné en studio pour un sixième album qui arrivera dans les bacs le 7 octobre 2022. Un enregistrement qui s’est fait juste après la tournée mondiale du chanteur, à la fin 2019.

Un morceau nostalgique

Sur la galette, un morceau baptisé “Rising Sun”, que nous vous dévoilons aujourd’hui. « Rising Sun » est une chanson sur la perte. La perte de l’amour, de l’amitié et du passé. Mais c’est aussi une célébration de la vie et des souvenirs. Tous les bons moments que vous avez passés ensemble vous aident à vous en sortir. Ce que l’artiste aime dans cette chanson, c’est la façon dont elle capture à la fois le chagrin que l’on ressent lorsqu’un proche est décédé et la célébration de la vie !

La musique est-elle importante ?

« Lorsque j’ai terminé ma tournée mondiale à la fin de 2019, je suis allé directement au studio pour enregistrer de nouveaux morceaux avec l’objectif de capturer l’énergie de nos concerts… ce que nous avons fait. Quand nous sommes entrés dans le studio, c’était comme si nous étions encore sur scène et que l’énergie de nos fans était dans la pièce avec nous. Le plan était de sortir la musique le plus vite possible et de repartir en tournée. Malheureusement, la pandémie est arrivée et toutes nos vies ont changé radicalement. Cela a été un défi pour nous tous. Pendant le confinement, alors que les gens mouraient dans le monde entier, on se sent tellement impuissant qu’on commence à remettre en question certaines choses dans sa propre vie. La musique est-elle importante ? Devrais-je faire autre chose ? Mais maintenant que nous avons traversé des années sans musique live, je crois plus que jamais que oui… la musique est une partie vitale de la vie. Aller aux concerts m’a manqué et encore plus jouer sur scène.

Mais maintenant, je suis si heureux de pouvoir enfin sortir mon album et j’ai hâte que vous l’écoutiez tous. Je n’ai jamais sorti un album qui soit si prêt à jouer. D’habitude, quand je pars en tournée, je prends quelques chansons du nouvel album et les mélange avec des anciennes. Mais avec ces nouvelles chansons, je pense honnêtement que nous pourrions aller jouer l’album entier en concert.”

DATES DES SUMMER FESTIVALS 2022

JULY 28 – FESTIVAL DE CARCASSONNE, FRANCE

AUG 20 – Festival Venoge, Switzerland

AUG 28 – Parkfest Waltrop, Germany

Crédit photo : The supermat©-wikimedia

