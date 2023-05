Teddy Riner remporte un 11ème titre de champion du monde de judo

Le judoka français Teddy Riner vient de décrocher un 11ème titre de Champion du Monde de judo catégorie des + de 100 kg, à Doha. En début d’après-midi ce samedi, il avait balayé le Tadjik Temur Rakhimov N°1 mondial de la discipline, par un magnifique ippon lors d’un échange de seulement 28 secondes.

Teddy Riner : 11 fois Champion du Monde de Judo

Après 6 ans d’absence au Championnat du Monde de judo, Teddy Riner a fait un retour incroyable en remportant un 11ème titre face au russe Inal Tasoev. Triple champion olympique, quintuple champion d’Europe, Teddy Riner est aujourd’hui le judoka le plus titré au monde. 2m04 pour 135 kg de muscles, Teddy Riner est aussi imposant physiquement que par son talent.

Teddy Riner est sans aucun doute le plus grand judoka de tous les temps. Né le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, il a commencé sa carrière de judoka dès l’âge de 5 ans. Au fil des années, il a accumulé un nombre incroyable de victoires et de titres, devenant l’un des athlètes les plus médaillés de l’histoire du sport en général, et le plus titré dans le judo.

Une carrière faite de succès

La carrière de Teddy Riner a commencé à prendre de l’ampleur en 2005, lorsqu’il a remporté le championnat du monde des moins de 20 ans. Il a ensuite remporté le titre de champion du monde des moins de 20 ans à deux reprises supplémentaires en 2006 et 2007. En 2007, il a également remporté la médaille de bronze aux championnats du monde toutes catégories, une performance impressionnante pour un athlète de seulement 18 ans.

En 2008, Teddy Riner a fait ses débuts olympiques à Pékin. Bien qu’il n’ait pas remporté de médaille cette année-là, il a continué à accumuler les victoires dans les années qui ont suivi. En 2009, il a remporté son premier titre de champion du monde chez les seniors, une performance qu’il a répétée à neuf reprises, faisant de lui l’un des judokas les plus titrés de l’histoire.

Au cours de sa carrière, Teddy Riner a également remporté de nombreux autres titres prestigieux, notamment les Jeux Méditerranéens, les Jeux Européens, les Jeux Africains et les Jeux Olympiques. En 2012, il a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Londres, puis a répété cet exploit quatre ans plus tard aux Jeux de Rio.

Un sportif avec du panache, sur et en dehors des tatamis

En plus de sa carrière de judoka, Teddy Riner est également connu pour son engagement en dehors des tatamis. Il est un ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF depuis 2012 et a créé une fondation en 2015 pour aider les jeunes athlètes défavorisés. Il est également devenu membre du Comité International Olympique en 2016, faisant de lui le plus jeune membre de l’organisation.

La carrière de Teddy Riner n’a pas été sans défis. En 2020, il a subi sa première défaite en compétition internationale depuis 2010, mettant fin à une série incroyable de 154 victoires consécutives. Cependant, il a rapidement rebondi en remportant le titre européen la même année, prouvant qu’il est toujours l’un des meilleurs judokas au monde.

Au-delà de ses réalisations sportives, Teddy Riner est également admiré pour son humilité et sa gentillesse. Il est connu pour être un coéquipier attentionné et un adversaire respectueux. En 2019, il a remporté le Trophée du Fair-Play décerné par le Comité National Olympique et Sportif Français, une récompense qui témoigne de son engagement en faveur de l’esprit sportif.

Crédit photo : Roberto Castro©

Étiquettes : Judo