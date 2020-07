Vespa présente la série spéciale « Vespa Racing Sixties »

Vespa présente deux nouvelles interprétations de ses scooters Sprint et GTS Super. Deux séries spéciales baptisées « Vespa Racing Sixties » qui arriveront en concessions à partir de la mi-juillet 2020.

À partir de la mi-juillet 2020, une série spéciale Vespa arrivera chez les concessionnaires de la marque :

Sprint Racing Sixties 50 cm3 à 3 499 € et 125 cm3 à 4 549 €

GTS Super Racing Sixties 125 cm3 à 5 349 € et 300 cm3 à 5 699 €

Inspirée de l’univers racing

Sur les circuits, la vitesse et la compétition étaient accompagnées de la classe et de l’élégance des véhicules et des pilotes : les années 60 furent une période légendaire dans l’histoire des courses et des sports mécaniques. La nouvelle série spéciale de Vespa s’inspire de ces valeurs d’élégante sportivité. Elle se compose des nouvelles Vespa Sprint et Vespa GTS Super Racing Sixties.

Les graphismes inédits jaunes et rouges ressortent sur la coque (respectivement verte et blanche) des modèles les plus audacieux de la gamme Vespa : Sprint (dans les cylindrées 50 et 125 cm3) et GTS Super (dans les cylindrées 125 et 300 cm3).

2 coloris

Ces couleurs évocatrices sont rehaussées d’une toute nouvelle selle, de jantes en finitions métalliques dorées et de détails noir opaque. Ces caractéristiques donnent vie à deux propositions esthétiques qui se distinguent par une sportivité très élégante : la première (jaune et verte) au look plus classique et la seconde (rouge et blanche) orientée vers un style plus dynamique, frais et moderne.

Gentlement riders des sixties

La série Vespa Racing Sixties puise son inspiration dans les courses des gentlemen-riders des années 60, un univers où la liberté d’expression imprégnait même la personnalisation du véhicule. Durant cette décennie, les pilotes étaient en effet animés par un esprit d’indépendance et d’autonomie. Ils choisissaient eux-mêmes leur équipe, les courses auxquelles participer et l’aspect esthétique de leur véhicule, notamment en matière de couleurs, de graphisme et de matériaux qui jouaient alors un rôle fondamental.

Les couleurs et les graphismes évoquaient souvent les pays d’origine, les motifs et les coloris choisis pour conférer à l’équipe des traits distinctifs et reconnaissables et rendre hommage aux marques qui soutenaient ces écuries dans leur route vers la victoire.

Un prisme sportif

Les choix stylistiques adoptés pour la série spéciale Vespa Racing Sixties évoquent les exploits de sportifs mythiques. Des circuits devenus légendaires, comme celui de Monaco ou de Monza, ou des courses historiques comme la Targa Florio reviennent en mémoire. Sans pour autant se laisser emporter par la nostalgie pour saisir l’air du temps, comme seule Vespa sait le faire. La série spéciale Racing Sixties propose ainsi pour ses nouvelles Vespa Sprint et Vespa GTS Super un classicisme stylistique revisité dans un prisme sportif.

Il reflète une approche à « mesure d’homme » où l’on redécouvre des valeurs matérielles et sensibles comme les couleurs, les matériaux et les textures, tous rehaussés de détails exclusifs, expression de l’amour pour une audacieuse simplicité.

Des tonalités simples et sportives

Le classicisme sportif est garanti sur Vespa Sprint et Vespa GTS Super par l’association de tonalités simples comme le jaune et le vert, ou le rouge et le blanc, et par des lignes graphiques épurées qui agrémentent les côtés et la cravate. Une touche de style supplémentaire est conférée par les finitions noir opaques : la poignée et repose-pieds passager, le cadre supérieur de la bavette arrière, le cache du pot d’échappement, le cache suspension, les rétroviseurs, le fond du tableau de bord ou encore le cadre du phare avant et les bords de l’écusson. La crête du garde-boue avant pour Vespa GTS Super Racing Sixties vient s’ajouter à tous ces détails.

Nouvelle selle en cuir nubuck

Vespa Sprint et Vespa GTS Super Racing Sixties perdent leurs coloris classiques pour laisser place aux finitions métalliques dorées des jantes. Elles gagnent en exclusivité et en préciosité grâce à la nouvelle selle en doux cuir nubuck, avec enduit en PVC pour résister aux intempéries. Des coutures artisanales, qui évoquent celles réalisées dans les années 60 pour les voitures de sport, et l’étiquette dédiée rendent hommage au passionnant univers des courses.

Crédit photo : Vespa©

