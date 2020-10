Test : démarches administratives pour obtenir sa carte grise en ligne

Depuis le 6 novembre 2017, un nouveau système d’immatriculation auto a vu le jour en France. Les préfectures et sous-préfectures ont abandonné les démarches administratives relatives à la carte grise au profit des priorités plus importantes de l’Etat comme la gestion locale des crises, l’expertise juridique, la lutte contre les fraudes documentaires… Désormais, ce sont des personnes physiques et morales habilitées par le ministère de l’Intérieur qui s’occupent des démarches administratives automobiles, et ce, en ligne. À travers cet article, nous allons découvrir les étapes à suivre pour obtenir sa carte grise en ligne.

Procéder au choix du prestataire

Depuis la dématérialisation des démarches administratives autos, le nombre de prestataires proposant des services d’obtention de carte grise ne cesse d’augmenter. De nombreux professionnels de l’automobile se positionnent désormais sur ce créneau afin de pouvoir avoir une autre source de revenus en dehors de leurs activités traditionnelles. Face à ce nombre pléthorique de prestataires, il faut savoir faire son choix. Car tous les prestataires ne sont pas transparents et ne font pas preuve de professionnalisme dans la fourniture du service. Un mauvais choix peut vous faire perdre du temps et vous créer de sérieux désagréments lors du processus d’obtention de votre certificat d’immatriculation.

Pour trouver un bon prestataire, demandez des recommandations auprès de vos proches et faites surtout des recherches sur Internet. Grâce aux avis clients, vous pourrez vous faire une idée claire de la qualité du service qu’offre un prestataire. Pour vous aider, Démarches carte grise est l’un des prestataires de référence que vous pouvez contacter. Habilité par le ministère de l’Intérieur, il offre un service transparent, sécurisé et rapide 24h/24h. Il traitera votre demande et vous enverra votre carte grise provisoire en 24 h.

Calculer le coût et payer

Après le choix du prestataire, il faut maintenant se rendre sur son site web pour calculer le prix. Si vous avez choisi un bon prestataire, vous trouverez certainement un simulateur de prix sur son site internet. Pour simuler votre prix, remplissez les champs indiqués avec les informations figurant sur votre ancienne carte grise ou celle de l’un de vos proches. Une fois le prix déterminé, il ne vous reste qu’à passer la commande en payant le coût de la carte grise et les honoraires du prestataire.

Envoyer son dossier

À cette étape, il faut d’abord constituer votre dossier en rassemblant les pièces nécessaires à l’obtention d’une carte grise. Voici les pièces à fournir à cet effet après l’achat ou la vente d’un véhicule neuf ou d’occasion, ou en cas de cession :

demande de carte grise

justificatif d’identité

justificatif de domicile

procès-verbal de contrôle technique pour un véhicule de plus de 4 ans

déclaration de cession et/ou le code de cession

mandat de procuration du prestataire agréé

Une fois ces pièces réunies, il vous faudra les envoyer au prestataire. Mais attention, toute pièce manquante retardera l’obtention de votre carte grise.

Recevoir sa carte grise

Si votre dossier est au complet et conforme aux normes en vigueur, vous obtiendrez votre carte grise provisoire sous 24 h par courriel électronique. Après cela, le prestataire va vous accorder quelques jours pour vérifier la conformité entre les informations figurant sur le certificat d’immatriculation provisoire et celles du véhicule et de votre état-civil. Si vous ne signalez rien, il vous enverra votre carte grise définitive par voie postale.

Crédit photo : Chevrolet©

Étiquettes : carte grise