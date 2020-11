Courroie de distribution : qu’est-ce que c’est et quand la changer ?

La courroie de distribution est un organe essentiel du moteur de votre voiture. C’est aussi une pièce d’usure qui doit être régulièrement remplacée pour éviter des conséquences dramatiques. Mais changer une courroie de distribution est une opération longue et coûteuse.

À quoi sert la courroie de distribution ?

La courroie de distribution est une courroie crantée, avec des dents donc, située dans votre moteur. C’est une pièce fondamentale, car elle entraîne plusieurs organes mécaniques qui permettent à votre moteur de fonctionner.

C’est notamment grâce à elle que sont actionnés l’arbre à cames, le vilebrequin et la pompe à injection. Généralement, la courroie de distribution entraîne également la pompe à eau, qui permet de refroidir les pièces de votre moteur soumises à de très hautes températures lors de son fonctionnement.

Sur certains moteurs, la courroie de distribution en caoutchouc est remplacée par une chaîne de distribution en métal. Le principe est exactement le même, à ceci près que la chaîne est plus résistante et a donc une bien plus grande longévité. Mais elle est aussi plus bruyante… et plus chère encore.

Quand et comment changer ma courroie de distribution ?

Pièce essentielle donc, la courroie de distribution est aussi ce qu’on appelle une pièce d’usure. Cela signifie qu’elle s’use avec le temps, à mesure qu’elle est sollicitée et que vous roulez. Il faut donc remplacer sa courroie de distribution à intervalles réguliers.

La nature de cet intervalle, qu’on appelle périodicité, dépend de votre constructeur. En général, il faut changer la courroie de distribution tous les 5 à 6 ans ou tous les 160 000 kilomètres. C’est donc une intervention qui pourra intervenir à plusieurs reprises au cours de la vie de votre voiture.

Changer une courroie de distribution ne peut être fait que par un mécanicien expérimenté. En effet, l’opération implique de démonter de nombreuses pièces fondamentales pour accéder à la courroie, mais aussi de remplacer ses galets tendeurs et la pompe à eau, ainsi que de tendre correctement la courroie nouvellement montée.

En tout, un changement de courroie immobilise donc votre véhicule pendant plusieurs heures. Ne comptez pas le revoir avant deux jours une fois que vous l’avez déposé au garage ! Cela en fait une intervention coûteuse : comptez au moins 600 € pour changer votre courroie.

Le garagiste va également remplacer le kit de courroie d’accessoire. Il s’agit là d’une courroie lisse, qui entraîne d’autres pièces de votre véhicule (pompe de direction assistée, alternateur, etc.) et qu’il faut démonter pour accéder à la courroie de distribution. Comme cette dernière, c’est aussi une pièce d’usure qui doit être changée.

Vous l’avez compris : la courroie de distribution est donc essentielle au fonctionnement d’un moteur de voiture et ne doit absolument pas être négligée. La rupture d’une courroie trop usée a en effet des conséquences absolument dramatiques sur votre moteur. Elles peuvent aller jusqu’à sa casse : il faudra alors remplacer tout le bloc moteur, ce qui n’arrangera certainement pas la facture.

Étiquettes : courroie de distribution