Bien choisir son mandataire pour acheter une automobile

Acheter une voiture est toujours une étape importante dans la vie d’un automobiliste. Tout d’abord par le prix puisque l’achat d’un véhicule représente toujours un budget conséquent, surtout s’il est neuf, mais également pour la fiabilité si vous choisissez une auto d’occasion. C’est la raison pour laquelle le mandataire peut représenter une solution intéressante, tant sur un plan pécunier que mécanique, pour qui veut investir sereinement.

Un budget conséquent

Les Français dépensent en moyenne 27 000 euros pour l’achat d’une voiture neuve (année 2020) et 16 000 euros pour une auto d’occasion (2019). Un budget conséquent dans les deux cas et qui mérite réflexion avant de s’engager dans un tel investissement. Sachant que la ristourne moyenne accordée par les fabricants se situe entre 5 et 20% pour un modèle de grande diffusion et généraliste, et de 3 à 10% pour les voitures haut de gamme (Lexus, Bmw, Audi, Mercedes), la note reste élevée.

Jusqu’à 40% de remise

Le mandataire automobile quant à lui, propose des ristournes qui vont de 15 à 40%, ce qui est financièrement plus intéressant. Les mandataires proposent du neuf mais également de l’occasion, ou de la Location avec Option d’Achat (LOA) et reprise du véhicule au terme du contrat. Ainsi, AUTOJM.FR propose la DS3 Crossback neuve à 152 euros par mois en LOA, un tarif bien placé pour une citadine bien équipée. À noter et c’est important que si vous passez par un mandataire pour l’achat d’un véhicule neuf, la garantie constructeur de 2 ans est appliquée.

Aujourd’hui, tous les types de motorisation sont proposés chez les mandataires ; Diesel, essence, hybride ou électrique.

Démarches et conseils pour acheter chez un mandataire

La démarche pour acheter un véhicule chez un mandataire est assez simple. Il suffit de vous rendre sur le site du mandataire que vous aurez sélectionné, renseigner votre projet d’achat : Marque, modèle, neuf ou occasion, budget, motorisation et équipements et de lancer votre recherche. Vous pouvez également créer une alerte pour que le mandataire fasse une recherche et vous propose différents modèles.

Mais attention. Il existe aujourd’hui de nombreux mandataires qui ont poussé un peu comme des champignons. Voici quelques conseils pour choisir au mieux celui qui vous proposera la perle rare :

• Choisissez un mandataire qui bénéficie d’une expérience probante : plus de 10 ans d’activité

• Sélectionnez un mandataire qui gère toutes les démarches administratives : douanes et carte grise

• Vérifiez bien que la garantie constructeur est appliquée pour l’achat d’un véhicule neuf

• Privilégiez un mandataire qui assure la livraison du véhicule, ou qui est situé proche de votre domicile si vous devez retirer votre auto dans da succursale

• Consultez les avis de clients à propos du mandataire, sur internet

• Vérifiez que le mandataire vous fera le prix TTC du véhicule, ce qui évitera de payer la TVA auprès de votre centre d’impôts

• Vérifiez avant livraison que votre véhicule sera bien configuré pour la France (GPS et tableau de bord)

Pourquoi le mandataire est-il moins cher ?

Le mandataire obtient des tarifs intéressants par les volumes importants qu’il rachète aux concessionnaires. Il achète soit en lots, soit en parcs d’invendus auprès des concessionnaires français ou européens. Le mandataire achète en effet ses autos sur différents pays européens et de préférence dans celui qui proposera le meilleur tarif. À noter que les véhicules étrangers sont mieux équipés en termes d’options et équipement, en comparaison des modèles français.

Autre explication au tarif plus bas proposé par le mandataire : l’absence de stock. Le mandataire stocke en effet très peu, ou rarement, ce qui lui fait économiser de l’argent pour le parking des véhicules proposés à la vente. Travaillant essentiellement sur internet, il fonctionne à la commande.

Bénéficiant d’une bonne connaissance du réseau (d’où l’intérêt de faire appel à un mandataire reconnu, avec une expérience de 10 ans ou plus), il peut de ce fait proposer des modèles fiables et sans mauvaise surprise à ses clients. En plus du tarif de la voiture que vous achèterez, vous aurez la carte grise à régler et environ 250 euros de frais administratifs.

Crédit photo : DS©