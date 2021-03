Quel cadeau Vintage pour votre père à l’approche de la Fête des Pères ?

À l’approche de la Fête des Pères

Votre papa est unique, personnalisez votre cadeau

Tout d’abord, le plus important à prendre en compte est que tout fera plaisir à votre père, évidemment, mais surtout un cadeau personnel. Quelque chose qui lui parle, que vous seul ou seulement ses proches connaissent. Quelque chose de personnel, assez proche d’une « private joke ». Cela peut provenir d’un moment que vous avez passé ensemble, d’une activité que aimez tous les deux ou encore de discussions que vous avez eu.

Un cadeau spécifique, et donc personnel, sera toujours beaucoup plus apprécié. Cela démontrera que vous avez pris le temps de réfléchir sur le sujet, que c’est un cadeau sur lequel vous passe du temps à la réflexion et d¡par conséquent qui vient du cœur.

Les classiques indémodables

Trouvez le cadeau parfait dépendra donc grandement de la personnalité de votre père. Certains rèves de s’offrir leurs premières Montres Rolex , d’autres un stylo Mont-Blanc , d’autres une chemise de marque, etc. Les classiques sont indémodables, surtout s’ils sont accompagné de cette touche de personnalité qui les rend très spécifique de votre papa en particulier.

Oubliez les chaussettes et les cravates, trop impersonnelles. Privilégiez les cadeaux plus personnels, du style cannes à pêches pour les férus de ce type d’activité, maquette d’avion ou de bateaux, un nouveau CD remasteurisé de son chanteur préféré quand il était jeune ou encore une bonne bouteille d’un whisky dont il rêve depuis longtemps.

Les sportifs, au présent et au passé

Pour les passionnés de sports, les possibilités sont multiples. Du maillot de Foot ou de Rugby de l’époque de gloire de son équipe préféré aux livres retraçant les plus grande épopées de ses sportifs de prédilections, les idées sont multiples et ne manquent pas. De même, lui offrir une place pour aller assister à un match au stade pour soutenir ensemble son équipe de cœur vous permettra de créer de nouveaux souvenirs avec lui et de resserrer encore plus vos liens. Il n’y a rien de mieux que de partager une passion commune pour passer un agréable moment ensemble !

Ainsi, prenez le temps de bien réfléchir aux sujets qui passionnent votre père, à tous ces moments partagés avec lui et probablement votre meilleure idée proviendra d’un de ces souvenirs ! Choisissez ensuite le cadeau en fonction de ses goûts et de votre budget, et le tour est joué ! Vous n’aurez ensuite plus qu’à partager avec lui un bon moment autour d’un bon repas et lui offrir votre cadeau au dessert et le regarder fondre de bonheur ! Et pour trouvez toujours plus d’infos et d’astuces, rendez vous sur notre site internet Monsieur Vintage – la référence Vintage .

Crédit photo : Pixabay©