Depuis le 23 avril 1946 (date de dépôt du brevet Vespa) et 19 millions d’exemplaires vendus plus tard, Vespa célèbre ses 75 ans. Plus qu’un deux-roues, la Vespa est un véritable mythe, symbole de dolce vita, de liberté et d’élégance à l’italienne. Pour l’occasion, le fabricant propose une édition spéciale 75ème anniversaire.

Les 75 ans d’un mythe

La Vespa fêtera ses 75 ans le 23 avril prochain. À l’instar des 70 ans et du modèle anniversaire proposé en 2016 (lire notre article en cliquant sur ce lien), le fabricant proposera une édition anniversaire spéciale « 75 ans », proposée dans les modèles Primavera et GTS. Elle sera dotée d’un équipement créé spécialement pour l’anniversaire, avec une livrée exclusive, des finitions spéciales, une nouvelle selle et un porte-bagages chromé accueillant une sacoche dédiée.

Du 23 avril 1946, date de dépôt du brevet, à 2021 : soixante-quinze ans d’histoire au cours desquels Vespa a donné un nouveau souffle au monde entier, se propageant sur toutes les routes du globe. Au cours de cette période, Vespa a mené des phénomènes de mœurs, de la musique et de la jeunesse, accompagnant pays et continents dans leur croissance, devenant une icône intemporelle, un symbole de la contemporanéité, un modèle de style et de technologie à l’italienne.

Vendue à partir de mars et seulement en 2021

Pour célébrer le 75e anniversaire d’une véritable citoyenne du monde, la nouvelle série spéciale Vespa 75th voit le jour et sera disponible en version Vespa Primavera (dans les cylindrées 50 et 125 cm³) et Vespa GTS (dans les cylindrées 125 et 300 cm³) à partir du mois de Mars et seulement en 2021. Une offre exclusive à découvrir sur le site internet et les réseaux sociaux de Vespa.

La carrosserie de la Vespa 75th, comme toujours rigoureusement en acier, est présentée dans la toute nouvelle teinte jaune métallisé 75th, conçue exclusivement pour cette série spéciale, qui réinterprète au goût du jour les couleurs en vogue dans les années 40, renfermant l’héritage, l’esprit novateur et le côté branché de la Vespa.

Le numéro 75 apparaît sur les flancs et sur le garde-boue avant dans une nuance légèrement plus accentuée, créant ainsi un effet ton sur ton élégant et discret, comme sur la face avant où la traditionnelle « cravate » assortie à la couleur jaune mat pyrite se détache.

