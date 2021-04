Eudoxie: La veste en cuir Suzy tendance dédiée aux rideuses

Depuis 2017, deux copines, Camille et Caroline (Pigeon & Goldy) donnent vie à Eudoxie (Déesse de la liberté et de l’indépendance, l’unique fille du Dieu de la fête et de la luxure, Dyonisos et d’Athéna, déesse de la guerre), deux amoureuses de la moto et aventurières du quotidien, ont décidé de créer les vêtements rock’n’roll qui leur manquaient pour faire de la moto. La marque est pensée pour les femmes et par les femmes.

Basée à Bordeaux, la marque est présente dans 4 pays et possède plus d’une vingtaine de boutiques dans le monde.

Eudoxie crée son propre état d’esprit, dans un univers où la femme est de plus en plus présente !

Chaque pièce est réfléchie de manière authentique, afin de représenter l’esprit de la rideuse, c’est une marque Girl Power pour les femmes qui font de la moto et qui vivent leurs vies selon leurs envies ! Chaque pièce est en coton bio et fabriquée au Portugal.

La veste Suzy

Seconde veste en cuir aux protections homologuées de la marque, Suzy est en cuir d’agneau véritable, une matière noble et robuste qui saura se patiner au fil des années et suivre les mouvements en moto.

Cinq protections amovibles sont incorporées au cuir grâce à des poches scratch :

– 2 pour les coudes

– 2 pour les épaules

– 1 dorsale

Chacune des protections est homologuée (Norme CE: EN 1621-1 2012/ LEVEL 1)

Design home made

Le design du cuir Suzy a été dessiné par Caroline, l’une des fondatrices de la marque ! On y retrouve une fleur associée à une sérigraphie “Wild Flower” composée de deux couleurs, blanc et or.

Le fameux “Unchained lady Eudoxie” y est toujours présent pour faire ressortir le côté girl power et l’appartenance au crew Eudoxie !

