L’histoire du Sweat-shirt

Nous les possédons et les portons tous, ils sont nos meilleurs amis durant les mi-saisons, quand on est chez soi durant les journées de pluie et parfois même pendant un footing. Vous savez de quoi il s‘agit, des sweat-shirts bien entendu ! Mais connaissez-vous vraiment l’histoire de nos pulls molletonnés préférés ?

Nous vous expliquerons comment votre sweat-shirt confortable et à la mode a été inventé et comment il est devenu si populaire dans le monde entier ! Suffisamment polyvalent pour être porté à tout moment de l’année, le sweat-shirt à col rond classique est l’un de ces rares vêtements qui est devenu une pièce cruciale d’une garde-robe vintage. Vous êtes-vous déjà demandé d’où il venait ? Bien qu’il soit régulièrement mis à jour et réinventé, le premier sweat-shirt à col rond ne se démodera jamais.

Quand le sweat a-t-il été inventé ?

Le sweat-shirt original a été inventé par Benjamin Russell Jr., un joueur de football en 1926. Il a commencé avec la nouvelle idée d’un maillot de football entièrement en coton. Fatigué des maillots en laine qui démangent, le fils du fondateur Benjamin Russell a pensé remplacer les uniformes irritants par quelque chose de plus cool et de plus confortable. Comme vous pouvez l’imaginer, les maillots en laine qui démangeaient étaient extrêmement inconfortables. Toujours prêt à prendre les devants, le Quarterback de l’Alabama Crimson Tide Benjamin Russell, Jr. décida de faire quelque chose à ce sujet en 1926. Il entreprit de mettre fin aux irritations et démangeaisons constantes causées par les uniformes en laine, changeant pour toujours le visage de la mode.

Comment le premier sweat a-t-il été créé ?

En collaboration avec son père Benjamin Russell (qui possédait une entreprise de fabrication de vêtements), BR Jr. a créé un maillot d’entraînement sur le modèle d’un haut de costume syndical pour femmes. Il était fait de coton épais, qui peut respirer, comme nous le savons tous. La Russell Manufacturing Company s’est spécialisée dans ces matériaux et ces conceptions. Les nouveaux maillots étaient essentiellement des pulls amples et sans col, c’est ainsi que le sweat-shirt était né. Benjamin Russell Senior. a créé Russell Athletic Mills en 1930 pour ne produire que des pulls molletonnés, et la société s’est depuis développée en un géant multinational et multisport appelé Russell Athletic Co.

Pourquoi le sweat-shirt s’appelle t’il ainsi ?

Il est vrai que les pulls molletonnés sont parfaits pour garder leurs utilisateurs au chaud, mais initialement c’était des maillots pour le sport, donc la partie « sweat » du mot signifie sueur en anglais marquant ses origines sur le terrain. Alors, à quoi sert un sweat-shirt aujourd’hui ? Les pulls molletonnés sont toujours utilisés dans leur but initial en tant que vêtements de sport confortables, mais ils sont également portés pour rester au chaud par temps plus frais, être confortablement au chaud chez soi ou simplement pour être porté comme tenue à la mode.

Dans les années 1930, les fabricants de vêtements américains ont commencé à expérimenter avec des tissus traditionnellement utilisés dans les usines de sous-vêtements pour créer ce que nous appelons maintenant le sweat à capuche. L’entreprise de vêtements maintenant connue sous le nom de Champion Athletic Apparel a produit des sweat-shirts pour garder les athlètes et les ouvriers au chaud et à l’abri des éléments. Le design a évolué vers des vêtements de sport pour le marché grand public au cours du 20e siècle. Le sweat à capuche est passé de simple vêtement purement pratique à un véritable objet de mode lorsque des athlètes ont commencé à donner leurs sweat-shirts de sport à leurs petites amies afin qu’elles puissent les porter. La tendance est apparue dans les lycées américains dans les années 50, avec les polos et les sweats. Cela fut la première adoption d’un vêtement de sport comme vêtement de mode. Aujourd’hui le sport a énormément déteint sur la mode, c’est ce que l’on appelle maintenant le Sportswear ou encore, l’athleisure !

Son rapport avec la mode

Depuis ses modestes débuts en tant que vêtement de sport, le sweat-shirt a acquis une domination du marché grand public, réédité par la naissance de la logomanie dans les années 1980. Les créateurs souhaitant tirer profit de leur image de marque ont en partie utilisé le sweat-shirt pour le faire. Les sweatshirts « CK » de Calvin Klein par exemple, les pulls molletonnés avec des logos de créateurs sont devenus la version abordable des vêtements de créateurs pour les masses. Le succès commercial du sweat-shirt est le résultat direct de ses connotations de confort, de sportivité et de praticité. Au début des années 1980, la créatrice Norma Kamali a cherché à créer une collection pour la femme travailleuse incarnant ces idéaux susmentionnés. Sa réponse a été la « Sweatshirt Collection » printemps-été 1980, bien accueillie dans laquelle Kamali a conçu une garde-robe entière à partir de tissu de sweat-shirt.

Le sweat-shirt vintage

Le vintage est partout et il y en a pour tous les vêtements, et les sweats ne sont pas laissés pour compte. Grâce au retour fulgurant du vintage ces dernières années nous avons la chance de redécouvrir des sweats qui ont marqué plusieurs générations. La simplicité et l’histoire de ce vêtement l’ont rendu indémodable.Comme dans les années 50 c’est les sweats vintage femme qui est sur le devant de la scène notamment avec les sweats vintage universitaires !

Crédit photo : pxhere©

Étiquettes : Les origines du sweat shirt