Les nouveaux modèles Funky et Lady Funky de chez Segura

Spécialiste du vêtement moto “pour elle et lui”, Segura est depuis 1967 une marque française passionnée des années 70. CrééE par des passionnés de la moto, la marque conçoit des vêtements de haute qualité en utilisant le savoir-faire d’origine du maître du cuir.

Perfection des coupes avec des modèles rigoureusement travaillés, perfection de la sécurité avec des équipements et des renforts adaptés et perfection du design avec une gamme de produits, blousons, pantalons et gants en accord avec les tendances mode du moment, Segura est l’une des marques leader en France, dans le style néo-rétro, sans faire l’impasse sur les normes en vigueur, la marque propose aujourd’hui plus de 130 produits dont plus d’une trentaine de nouveautés, en moyenne, pour chaque collection.

Dans les nouveautés, on retrouve deux blousons, le Funky pour l’homme et le Lady Funky pour femme. Deux modèles en cuir de buffle décliné en 3 coloris.

Modèle Funky

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MATIÈRE EXTÉRIEURE :

• Cuir de Buffle « Buffalo »

MEMBRANE :

• Doublure Fixe Filet Contrecollée

ISOLANT :

• Doublure complète thermique amovible 90gr

DOUBLURE FIXE :

• Doublure Fixe Filet

PROTECTIONS :

• Protections Épaules CE OMEGA EN1621-1 Niveau 1

• Protections Coudes CE Réglables OMEGA EN1621-1 Niveau 1

• Poche Dorsale CE

CONFORT :

• Body Fit

• Poche externe x5

• Poche intérieure

Disponible en noir, bleu et marron, du S au 4XL – 429,99 €

Modèle Lady funky

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MATIÈRE EXTÉRIEURE :

• Cuir de Buffle « Buffalo »

MEMBRANE :

• Doublure Fixe Filet Contrecollée

ISOLANT :

• Doublure complète thermique amovible 90gr

DOUBLURE FIXE :

• Doublure Fixe Filet

PROTECTIONS :

• Protections Épaules CE OMEGA EN1621-1 Niveau 1

• Protections Coudes CE Réglables OMEGA EN1621-1 Niveau 1

• Poche Dorsale CE

CONFORT :

• Body Fit

• Poche externe x5

• Poche intérieure

Disponible en noir, rouge et bleu, de T0 à T6 – 409,99 €

Crédit photo : Segura©

Maeva Pillon

maeva@monsieurvintage.com

Chef de rubrique Mode & Lifestyle



Étiquettes : Blousons en cuir moto