Assurer un véhicule est obligatoire dès lors que vous conduisez un véhicule terrestre à moteur ; voiture, moto à partir de 50 cm3 (inclus les trois roues et les quads), camion et poids lourds. Impossible donc d’échapper au paiement de la carte verte si vous souhaitez circuler sereinement et en accord avec la loi. De nombreuses compagnies d’assurance proposent des tarifs et conditions qui varient d’une enseigne à l’autre. Une raison pour ne pas hésiter à les comparer.

Obligatoire depuis 1958

Assurer un véhicule est obligatoire depuis la loi N°58-208 du 27 février 1958. Une loi qui obligeait dès lors à contracter une assurance pour la conduite de tout véhicule terrestre à moteur. Aujourd’hui, il existe de nombreuses compagnies d’assurance, qu’elles soient physiques ou en ligne et face à cette offre pléthorique, il est important de demander au préalable un devis d’assurance auto .

Aucun dédommagement !?

L’assurance obligatoire a été mise en place à la suite d’injustices rencontrées par de malheureux conducteurs qui, par suite d’un accident ayant provoqué d’importants dommages corporels et/ou matériels, se retrouvaient lésés et ne pouvaient prétendre à aucun dédommagement si l’automobiliste déclencheur de l’accident n’était pas assuré. Parce que jusqu’en 1957 et aussi surprenant que cela puisse paraître, l’assurance d’un véhicule n’était pas obligatoire.

Année charnière : 1957

Mais en 1957, le nombre de tués sur les routes atteint 10 261, alors qu’à cette époque, le nombre de véhicules en circulation est de 5 millions. Pour comparaison, il y a eu 2 550 tués sur les routes en 2020 alors que 38,2 millions de véhicules étaient en circulation. Un chiffre certes en baisse en raison du confinement et donc des restrictions de circulation en 2020, mais bien plus bas qu’en 1957 puisqu’en 2019, le nombre de tués sur la route a été de 3 244.

À la suite de ces statistiques alarmantes de 1957, l’État a décidé de rendre obligatoire l’assurance de la responsabilité civile pour « toute personne physique ou morale autre que l’Etat dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques ».

Une date somme toute assez récente quand on sait que le Code de la Route vient de fêter ses 100 ans et que par conséquent, les Français ont roulé sans assurance mais avec des règles de circulation durant 36 ans. Aujourd’hui, rouler sans assurance n’est pas sans conséquence.

Les amendes et conséquences d’un défaut d’assurance

Si vous êtes contrôlés en roulant sans assurance, vous vous exposez aux sanctions suivantes :

• Amende forfaitaire de 500 euros (minorée à 400€ si règlement sous 15 jours et majorée à 1 000€ si vous payez au-delà de 45 jours)

• 3 750 euros d’amende selon les circonstances car le défaut d’assurance est considéré comme un délit selon l’article L 324-2 du Code de la Roue

• Jusqu’à 3 ans de suspension du permis de conduire

• Annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser sur une durée maximale de 3 ans

• Suivre un stage de la Sécurité Routière (à vos frais)

• Une amende qui peut aller jusqu’à 7 500 » en cas de récidive

Sans parler des conséquences si vous êtes responsable d’un accident avec dégâts corporels et matériels car là, vous n’aurez que vos yeux pour pleurer parce que devrez remboursez les dégâts et préjudices à vos frais.

Amendes pour non-présentation de la vignette et carte verte d’assurance

Si toutefois vous êtes assuré mais que vous avez oublié votre carte verte, vous devrez payer une amende forfaitaire de 35€ et présenter votre assurance sous 5 jours auprès de la Gendarmerie Nationale. Et si un policier passe devant votre véhicule (même si vous n’êtes pas à l’intérieur) et que la vignette d’assurance n’est pas apposée en bas à droite du pare-brise, vous pouvez également écoper d’une amende forfaitaire de 35 euros.

La jungle des prix

En 2021 et comme précédemment évoqué, il existe une large palette d’assurances, à des tarifs qui vont parfois du simple au triple ! Nous avons réalisé une simulation pour une Dacia Duster Essentiel 100 Eco-G, avec un bonus de 20% et 25 ans de permis. L’assurance la moins chère : Direct Assurance propose un tarif annuel de 379 euros en tous risques. Un prix qui monte jusqu’à 906€ en tous risques également, chez AMV, le spécialiste de la moto, beaucoup mieux placé sur le deux-roues.

Les assurances en ligne sont donc globalement moins chères, ce qui est compréhensible et logique puisqu’elles ont moins de frais fixes que les assureurs disposant d’une forte capillarité de réseau.

Comparer

Il est donc important de comparer les différents tarifs des assureurs, ainsi que leurs options en se posant également quelques questions supplémentaires :

• L’assureur dispose-t-il d’un réseau d’agence ? C’est important pour les conducteurs qui préfèrent avoir une relation humaine en cas de litige.

• L’assureur est-il réactif en cas de litige ? Important pour les assureurs en ligne (assureurs directs qui ne travaillent que par internet et téléphone)

• Quelles sont les couvertures proposées ?

• Le montant des franchises

Alors n’hésitez pas à prendre votre temps, comparer et trouver l’assureur qui vous conviendra le mieux tant au niveau de la prestation que du prix.

Crédit photo : Pixabay

