Le célèbre Code de la route fête aujourd’hui ses 100 ans. Un siècle que les premières règles de circulation étaient mises en place, le 27 mai 1901. Mais au XXème siècle, les règles n’étaient pas les mêmes et surtout, elles étaient bien moins nombreuses qu’aujourd’hui.

Le Code de la route est entré en vigueur le 27 mai 1901, soit deux ans après le premier permis de conduire, appelé à l’époque « Certificat de capacité » et institué le 10 mars 1899.

À cette époque où le nombre de voitures mises en circulation n’avait rien à voir avec le trafic de 2021 (5 386 automobiles circulaient en France en 1901 contre 39 millions en 2020), le Code de la route se résumait à une quinzaine de pages, contre 270 aujourd’hui ! Les feux rouges n’existaient pas, au même titre que les panneaux « Stop » ou les ronds-points. Idem pour les limitations de vitesse bref, un paradis routier où le terme « bouchon » n’existait pas, lui non plus.

En 1901, il fallait respecter la priorité à droite, une des premières et principales règles du Code de la route et les panneaux en bord de route n’existaient pas. Avec l’arrivée du Code, les premiers panneaux firent leur apparition, c’était sur la Nationale 13, entre Paris et Trouville-sur-Mer. Ils étaient au nombre de 4 sur un tronçon de 338 km.

