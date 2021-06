Une pénurie de voitures de location est à prévoir pour les vacances d’été qui arrivent. Trois raisons à cela : le déconfinement et les Français qui repartent en vacances, la réduction des flottes automobiles par les loueurs suite à la crise sanitaire, mais également la crise des semi-conducteurs dans l’automobile qui rallonge les délais de livraison des véhicules neufs. L’occasion pour certains heureux propriétaires de véhicules anciens de se faire un peu d’argent pendant la période estivale.

Pénurie de locations : pourquoi ?

Les tarifs de location de voiture ne cessent d’augmenter pour cet été 2021. La faute au déconfinement (les gens se ruent sur les locations auto pour partir en vacances), mais également aux loueurs eux-mêmes qui face à la crise sanitaire ont décidé de réduire leur parc auto depuis le premier confinement, le mardi 17 mars 2020. Résultat : le parc global des loueurs auto a diminué et est encore en dessous des stocks habituels précédant la crise du coronavirus. En effet, le délai de livraison des voitures neuves a sensiblement augmenté en raison du manque de stock des semi-conducteurs. Les loueurs ont eu beau repasser commande de véhicules neufs, les délais d’attente sont là et les parcs des loueurs ne seront toujours pas pleins au mois de juillet 2021.

Ces semi-conducteurs, produits essentiellement en Asie, en Corée du Sud et à Taïwan (le géant TSMC détient 50% de la production mondiale), sont indispensables à la confection des automobiles modernes. Le problème est que les producteurs asiatiques préfèrent vendre ces semi-conducteurs aux fabricants de smartphones ! Ces derniers sont en effet moins pointilleux sur le prix d’achat du semi-conducteur, contrairement à l’industrie automobile, qui passe un peu en second plan depuis plusieurs mois. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Thierry Breton, commissaire européen en charge du numérique, a mis en place un plan destiné à produire des puces, sur le sol européen en regroupant 11 pays.

Une solution : louer sa voiture ancienne

Toujours est-il que la pénurie est là. Une raison suffisante pour la plateforme Roadstr (que nous avions testée il y a 2 ans, lors de la canicule 2019) de proposer aux propriétaires de voitures anciennes de mettre en location leur(s) auto(s). Alors, si vous avez plusieurs voitures, tirez votre épingle du jeu et proposez à la location la (ou même les) voiture(s) dont vous n’avez pas besoin : vous pouvez dégager plus de 1 000 € de revenus en louant votre voiture plus de 15 jours lorsque vous ne l’utilisez pas.

Roadstr vous permet de maximiser à la fois le nombre de demandes et la qualité des profils qui se proposent de louer votre voiture. Cela vous permettra de profiter de vos merveilleuses vacances et d’obtenir des revenus en louant votre voiture sans vous faire de cheveux blancs.

Avec les revenus dégagés vous pouvez vous offrir un bel extra tout en facilitant les vacances d’autres qui profiteront de votre voiture sans avoir à passer par une agence de location. Et puis, c’est toujours agréable de rouler en ancienne, avec le charme que cela représente.

À noter que chez Roadstr, des modèles aux tarifs plus abordables que les Porsche, Jaguar, Ferrari et autres autos de sport que vous avez l’habitude de voir sur leur site sont également acceptés.

Les berlines, les SUV, les citadines ont tous leur place sur le site et sont très demandés. En particulier les marques / modèles suivants : Tesla (tous modèles), VW Golf, Passat, Tiguan, Audi A3, Porsche Macan, Mini Clubman et Countryman, Audi Q3, BMW Série 3 et Série 5, etc.

Si vous hésitez ou que vous avez du mal à estimer le potentiel locatif de votre auto, vous pouvez vous rendre sur la plateforme et demander une estimation, en cliquant sur ce lien. Quand on peut rendre service et tirer un revenu grâce à son attrait des voitures vintage, tout le monde y trouve son compte, au fond.

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : location auto