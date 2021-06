Le fabricant allemand de scooters électriques unu, fondé en 2013, ouvre un showroom à Paris à l’occasion du lancement de son nouveau modèle. Situé 14 rue de la Corderie dans le 3e arrondissement parisien, le point de vente accueillera tous les amateurs de mobilité électrique du 15 juin au 12 novembre 2021 afin d’essayer le nouvel opus.

A l’instar de l’automobile, le monde du deux-roues électrique est en ébullition pour le plus grand bonheur des adeptes (de plus en plus nombreux) de ce type de mobilité silencieuse, sans rejets polluants et agile.

Pour le lancement de son nouveau scooter, unu, le leader berlinois de la mobilité électrique ouvre un showroom au 14 rue de la Corderie 75003 Paris. Du 15 juin au 12 novembre 2021 (mardi-samedi, 11h-19h), les amateurs de mobilité électrique pourront tester le nouveau scooter unu et découvrir ce qui a déjà enthousiasmé plus de 1500 clients lors de la campagne de précommande.

Grâce à son poids léger (81,5 kg), son accélération rapide, ses commandes simples et jusqu’à deux batteries amovibles logées sous le siège, le scooter unu permet de se déplacer d’une manière agile dans tous les recoins de la ville. Doté d’un design intemporel et harmonieux, le scooter unu est également pratique grâce à son grand coffre qui permet de stocker ordinateur, courses, sac de sport et autres affaires essentielles à la vie urbaine. Sa selle est par ailleurs la plus spacieuse du marché du 50cm3 ce qui rend le scooter unu particulièrement propice aux virées à deux.

Enfin, le scooter unu est économique car on estime son coût de charge à moins de 0,50 € pour 100km. Son prix de vente varie quant à lui entre 3 200 et 3 900 € en fonction des modèles.

Une offre de Location Longue Durée est proposée à partir de 79 euros par mois. Le lancement du nouveau scooter unu, se déroulera dans le cadre d’un mouvement rétro-futuriste et responsable appelé #CruiseToTheFuture.

Initié aux côtés de Vans, la marque lifestyle, ce mouvement se donne pour mission d’inspirer aux urbains un meilleur mode de vie pour demain. La valorisation des produits éco-responsables de cette initiative se concrétise au sein du showroom du même nom où se mêlent art (les œuvres de l’artiste Pierre Brault), mode (Vans) et mobilité (unu). Le showroom #CruiseToTheFuture se démarque des codes classiques de la concession de deux roues habituelle, l’occasion d’aller y faire un tour..

Showroom #CruiseToTheFuture by unu, 14 rue de la Corderie Paris 3ème. Informations sur cruisetothefuture.com

Crédit photo : UNU©

