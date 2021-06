Atelier Jalaper propose des montres de caractère en rapport direct avec l’automobile. La fusion d’une montre et d’un mythe automobile au poignet, Louis Jalaber (27 ans) et Simon Szleper (25 ans) en rêvaient, ils l’ont fait. Une rencontre avec un designer français et une production suisse ont abouti au lancement, il y a à peine deux ans, de cette marque récente « Old School » à découvrir.

Un rêve horloger

Dans la vie, il y a les rêves et ceux qui réussissent à les faire tictaquer. C’est le cas de Louis Jalaber et Simon Szleper. L’un vit à Paris, l’autre à Bruxelles. Sur les quatre éditions limitées de 600 pièces, la quasi-totalité de leur collection initiale a été pré-vendue mais rassurez-vous, la collection complète est disponible sur le site de la marque.

Une Aston au poignet

Conçue à partir de capots d’Aston Martin DB5, voiture de collection parmi les plus recherchées (que nous avons eu le bonheur de pouvoir essayer), sa production n’a duré que trois ans, de 1963 à 1965 pour 1 021 unités fabriquées. Transformer un capot d’Aston Martin DB5 en 500 cadrans pouvant être intégrées dans un boitier horloger de 40,5mm est une véritable prouesse. Les cadrans sont donc tous uniques et on y découvre sur chacun d’eux une patine particulière provenant de l’aluminium des années 60.

Montres & vintage

La start-up horlogère pense déjà à un nouveau garde-temps, à un nouveau design et à d’autres emprunts automobiles parmi les bolides stars des années 60. Jaguar Type E ou AC Cobra, plusieurs modèles sont envisagés. « Nous examinerons les préférences de notre communauté de followers et de passionnés » confient les deux fondateurs.

Nous attendons avec impatience les nouveaux modèles de la marque, qui allieront à coup sûr élégance et auto rétro. Chaque modèle est carrossé en acier silver ou PVD noir, avec 3 aiguilles. Un style unique qui rappelle toute l’élégance à l’anglaise. Deux mouvements mécaniques motorisent la collection. L’un gère les cadrans avec date, le second orchestre un double affichage de la date et du jour en guichet semi-circulaire.

Pour partager sans frein financier leur passion envers l’horlogerie et l’automobile, les deux entrepreneurs ont sélectionné des mouvements automatiques japonais Miyota, fiables et accessibles, avec une autonomie de 42 heures.

Crédit photo : Atelier Jalaper©

Étiquettes : Aston Martin DB5