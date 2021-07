Pour se faire plaisir ou faire plaisir, on connait tous les baptêmes auto sur circuit. Un moyen ludique et original de ressentir des sensations fortes, en tant que pilote ou passager d’un bolide sur quatre roues (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Ford Mustang, Audi, Aston Martin). Il existe également des baptêmes moins connus, assis sur une moto de compétition pour des tours à fond les ballons et des sensations encore plus extrêmes. Mettez votre casque, c’est parti.

Baptême auto, mais pas seulement !

Le baptême automobile sur circuit, vous connaissez non ? Il vous offre la possibilité d’essayer un ou plusieurs bolides sur piste, en tant que passager pour découvrir le tracé puis en tant que pilote avec un professionnel assis à côté de vous. Un bon moyen de découvrir les sensations du pilotage, en apprenant quelques bases techniques tels que le freinage et le suivi de trajectoire (point de freinage, point de corde, point de sortie, freinage dégressif, transfert de charge, talon pointe, double débrayage). Des techniques que nous avons eu l’occasion de découvrir lors de nos différents essais sur piste lorsqu’il eut s’agit de tester quelques modèles sympathiques (Jaguar F-Type, Megane RS, Fiat 500 Abarth, Ford Mustang GT, Seat Leon Cupra, Bmw séries M.), avec comme terrain de prédilection, le circuit de La Ferté Gaucher, en Seine et Marne.

Baptême moto : 200 chevaux entre les cuisses

À l’instar de l’automobile, il existe également le baptême de moto sur circuit pour nos amis motards qui n’ont jamais tâté de la piste, ou pour les amateurs de vitesse qui n’on pas le permis moto. Ces baptêmes se déroulent en règle générale sur des machines de compétition, qui ont participé aux 24H du Mans, au Bol d’Or OU autres épreuves mythiques.

La différence avec le baptême auto réside dans le fait que, même si vous êtes titulaire du permis A, vous ne pourrez pas piloter la machine mais vous ressentirez toutes les sensations inhérentes au pilotage moto ; prise de courbe rapide, freinage puissant, accélération démoniaque (les machines sur lesquelles vous embarquerez affichent un « petit » 200 chevaux pour à peine 200 kg (vous imaginez le rapport poids/puissance), inclinaisons impressionnantes (prise d’angle) et vitesse. Autant dire que ça décoiffe mais rassurez-vous, vous ne serez pas lâché comme ça sur la piste après avoir simplement enfilé un casque.

Briefing et équipement inclus

Un briefing vous sera dispensé par un professionnel du pilotage moto et c’est un pilote breveté qui vous emmènera. Les consignes de sécurité vous seront fournies avant de vous embarquer pour trois tours de piste.

Pour le baptême moto sur piste, une combinaison intégrale vous sera fournie, ainsi que les bottes, les gants, la minerve et bien entendu, le casque intégral. Sur piste, vous serez également photographié pour immortaliser ce moment de pure adrénaline et recevrez un baptême de pilotage.

Les tarifs

L’avantage du baptême moto sur circuit est triple ; vous pouvez l’utiliser pendant une durée d’un an, vous pouvez l’offrir et il reste accessible. Le prix varie en effet entre 90 et 120 euros. Un budget contenu pour connaître les sensations de chevaucher une bête de piste sur circuit.

Les conditions à remplir pour réaliser un baptême moto sur circuit sont les suivantes, elles peuvent changer selon les circuits :

• Peser au maximum 100 kg (certains circuits vont jusqu’à 130 kg)

• Taille maxi : 2m10

• Âge minimum : 16 ans (avec autorisation des parents pour les mineurs) mais certains circuits acceptent des enfants plus jeunes

• Âge maximum : 80 ans

Et pour les puristes ?

Pour celles et ceux d’entre vous qui possèdent le permis moto, férus de vitesse et de sensations, il existe également la possibilité de suivre un stage de pilotage moto. Deux possibilités : soit la moto est fournie par le circuit (Yamaha R6, Suzuki GSXR, Honda 500 R Cup), soit vous venez avec la vôtre. Idem pour l’équipement.

L’avantage pour cette formule dont le tarif varie de 270 euros (vous amenez votre moto) à 750 euros (machine fournie), c’est que c’est vous qui piloterez et ce, plus longtemps. Le programme est en effet constitué de 5 sessions de 20 minutes, durant lesquelles vous êtes relié à un coach par liaison radio. L’idéal pour recevoir les conseils qui vous permettront d’améliorer vos trajectoires et votre pilotage. Un stage se déroule sur une demi-journée ou sur une journée complète.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

