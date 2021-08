2 250 tués sur les routes de France en 2020

La Prévention Routière vient de publier son rapport pour l’année 2020. Le nombre de tués sur les routes pour l’année dernière a été de 2250 pour 45 121 accidents recensés, contre 3244 personnes décédées sur la route en 2019 et 56 016 accidents recensés.. Une baisse qui s’explique par les restrictions de déplacement mises en place par le gouvernement en 2020 pour faire face à la pandémie, mais qui n’est toujours pas suffisante selon la Prévention Routière.

994 morts en moins

Il y a eu 994 de tués en moins sur les routes en France en 2020. C’est ce qu’il ressort du rapport de la Prévention Routière communiqué ce matin pour l’année dernière. Une baisse qui s’explique par le nombre de déplacements routiers diminué en 2020 en raison de la pandémie.

“C’est une bonne nouvelle bien sûr. Pourtant ces chiffres ne nous satisfont. Alors que la pandémie a fortement réduit nos déplacements, 2 250 personnes ont perdu la vie sur les routes. Ce sont 2 250 victimes de trop ! “ précise la Prévention Routière dans son communiqué de presse.

La Prévention Routière continue en indiquant que “la pandémie, avec l’impossibilité du présentiel, nous a obligés à adapter nos actions. Nous avons donc multiplié les messages de prévention dans les médias et sur les réseaux sociaux et développé de nouveaux outils digitaux pour toucher tous nos publics, et notamment les plus jeunes.

C’est grâce à la générosité de nos donateurs que nous avons pu nous adapter à la crise sanitaire et que nous avons réussi notre mission de sensibilisation. Ainsi, en 2020 :

• Les 45 000 écoles primaires du pays ont été sensibilisées aux outils digitaux de prévention routière.

• Une chronique radio hebdomadaire sur RTL, tous les week-ends de l’été (reconduite en 2021), nous a permis de conseiller les usagers de la route.

• Les 59 000 personnes qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux ont donné un poids majeur à notre campagne digitale sur les risques de l’usage du téléphone au volant, qui tue ou blesse 20 personnes par jour !“

Appel aux dons

L’organisme en profite pour faire un nouvel appel aux dons et continuer à mener les actions nécessaires sur le terrain. Vous pouvez participer à ce projet en cliquant sur ce lien.

Rétrospective depuis 1949

Monsieur Vintage a mis en place un tableau du nombre des décès routiers en France, depuis 1949, sur la base des données communiquées par l’ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière), tous les 5 ans. Entre 1954 et 2020, le taux de morts sur la route est passé de 6,03% à 5% (en 2020) :

