30 km/h à Paris : rouler motorisé a t’il encore un sens dans la capitale ?

À partir de ce lundi 30 août 2021, les automobilistes et conducteurs de deux-roues parisiens devront réduire leur vitesse de circulation de 50 à 30 km/h. Une décision qui s’inscrit dans le grand projet de campagne d’Anne Hidalgo, afin de bouter la voiture hors de la capitale.

Conduire à Paris devient de plus en plus compliqué et désagréable. Automobiliste, motard et scootériste parisien depuis 10 ans, je laisse de plus en plus mes différents véhicules au parking tellement sortir motorisé dans les rues parisiennes est devenu un enfer.

Quid de l’utilité d’un 2 roues dans Paris ?

La ville est devenue un concentré de bouchons dont on ne peut plus sortir, même à deux-roues. Constamment surveillé par les 1 200 caméras de vidéoverbalisation que compte la capitale, le motard ou le scootériste ne peuvent plus emprunter les allées de bus sans débourser 135 euros ou franchir une ligne pour remonter une file sans perdre un ou plusieurs points. Il faut bien admettre que si l’on veut désormais respecter à la lettre le code de la route dans la capitale, il suffit de rester derrière les voitures, dans les bouchons. Alors : quid de l’utilité d’un deux-roues dans Paris ? Aucune, autant le revendre car il ne sert plus à rien, si l’on veut respecter la loi.

Après l’abaissement de la vitesse de 80 à 70 km/h sur le périphérique parisien en 2014, la fermeture des berges de Seine entre le tunnel des Tuileries et l’Arsenal en septembre 2016, le parking payant pour les deux-roues en 2022 et le 30 km/h en ville ce lundi 30 août 2021, on est en droit de se demander si rouler immatriculé en deux-roues dans Paris a encore un sens ?

Impunité pour certains

Immatriculé en effet, parce que dès lors que vous ne possédez pas de plaque, en trottinette ou à vélo par exemple, tout vous est autorisé. Il suffit de compter le nombre d’irresponsables qui grillent feux et stop chaque jour dans Paris, qui roulent sur les trottoirs, ne respectent pas les priorités, roulent en sens interdit, parce qu’ils évoluent en toute impunité. Pour eux, les caméras de vidéo verbalisation ne représentent aucun risque de sanction. Quant aux contrôles de polices, ils sont aussi rares que les trottoirs propres de la capitale.

Et pour l’anarchie trottino-cycliste on fait quoi ?

Alors plutôt que de réduire la vitesse à 30 km/h, ne serait-il pas plus logique d’immatriculer vélos et trottinettes à Paris ? Cela réduirait l’anarchie galopante qui règne au sein de ces modes de mobilité en plein boom, en rassurant les piétons et en faisant chuter le nombre des accidents liés aux bicyclettes et autres modes de déplacements à une ou deux roues électriques.

Urgent de ralentir

Mais non, il est d’abord urgent de ralentir. Ce qui va à l’encontre des explications fournies par Fouad Awada, directeur général de l’Institut Paris Région, qui précise que dès qu’on descend la vitesse en dessous de 50 km/h, on commence à polluer plus, en insistant sur le fait que plus on réduit la vitesse sous la barre des 50 km/h, plus on pollue. Quelle est par conséquent l’utilité de passer à 30 km/h dans la capitale ?

Cela étant, toute la capitale ne sera pas à 30 km/h, certains axes resteront à 50 km/h tels que les boulevards des Maréchaux, certaines portions des quais de Seine, quelques voies des bois de Boulogne et Vincennes, les Champs-Élysées, l’avenue Foch, l’avenue de la Grande Armée, la rue Royale, le boulevard périphérique qui reste à 70 km/h et certains grands axes des 12e et 14e arrondissements.

Autant dire que les taxis, livreurs et tous ceux qui roulent régulièrement dans Paris on pense notamment aux banlieusards qui viennent quotidiennement travailler à Paris avec leur voiture, devront mettre en place un système qui les alertera de la vitesse à respecter en fonction de l’endroit où ils se situeront.

Loin d’être convaincu de l’efficacité du 30km/h et du fameux principe de régulation de l’accordéon de circulation mis en avant par les écologistes, il me semble qu’il serait plus clair de la part de la mairie d’interdire simplement l’automobile dans la capitale, en immatriculant les vélos et trottinettes qui seront bien sûr électriques puisque le vilain moteur thermique sera banni de Paris.

