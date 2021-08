Le tarif de stationnement à Paris augmente aujourd’hui de 50% dans la Zone 1 (du 1er au 11e arrondissement) et de 66 % dans la Zone 2 (12e au 20e arrdt) pour les visiteurs. Le tarif résident n’augmente pas mais les Parisiens ne seront pas épargnés par la succion d’Hidalgo puisque leur portefeuille sera sollicité dès le 1er janvier 2022, avec le stationnement des deux-roues qui deviendra payant. De qui se moque-t-on ? Des Parisiens ? Des Franciliens ? Des Français ? Un peu des trois mon capitaine.

+58% de hausse moyenne

Aujourd’hui 2 août 2021, les tarifs de stationnement augmentent dans la capitale et pas qu’un peu ! Le visiteur qui voudra stationner sa voiture devra désormais débourser 6 euros de l’heure en Zone 1 (du 1er au 11e arrdt) et 4 euros de l’heure en Zone 2 (12e au 20e arrdt), soit respectivement +50% et +66,6% de hausse. Les précédents taux horaires étaient de 4 euros l’heure en Zone 1 et 2,40 euros l’heure en Zone 2. Mais heureusement et pour nous rassurer, la mairie de Paris nous rappelle qu’à Londres, le tarif de stationnement horaire est de 8 euros !

Ouf alors, nous échappons (pour le moment) malgré tout à un tarif anglais, merci Madame Hidalgo. Et re-ouf : les Parisiens échappent à cette augmentation, puisque la mairie ne touche pas au tarif résidentiel, qui reste à 1,50 euros la journée à condition de posséder la carte de résident à 45 euros l’année bien sûr.

Qui va subir cette majoration ?

Les automobilistes impactés par cette élévation du tarif horaire de parking seront donc les banlieusards en grande majorité, qui travaillent à Paris ou qui viennent ponctuellement dans la capitale. Idem pour les habitants de la proche couronne.

Mais peu importe au fond, puisque comme le précise Sébastien Marrec, chercheur en aménagement et en urbanisme à la ville de Paris, 65% des Parisiens n’ont pas de voiture et la circulation automobile a diminué de moitié à Paris depuis la fin des années 90. Les irréductibles qui auront l’outrecuidance de continuer à rouler quatre-roues dans Lutèce devront payer ce droit d’indire restauré par la reine Hidalgo. Ces audacieux banlieusards de la bagnole qui refuseront de prendre le train et le métro pour en subir les grèves devront sortir l’oseille pour parquer leur voiture.

Mais les épargnés de parisiens que nous sommes ne le seront pas longtemps, puisque face à nos nombreux deux-roues, la grande Anne a une parade : le stationnement payant du parking à partir du 1er janvier 2022. Un taux qui représentera 50% du prix du stationnement auto, augmenté ce 2 août 2021, vous me suivez ? On nous prend pour qui, pour quoi ? That is the question …

Bref et pour faire court, afin que nous les Parisiens puissions mieux respirer dans la capitale, vous les banlieusards allez payer carrément plus cher pour vous garer. Nous concernant, l’amende tombera début janvier prochain en payant le parking de nos scooters et motos (sauf s’ils sont électriques), tout le monde sera donc ponctionné en sachant que, comme le rappelle Sébastien Marrec sur le site de la mairie de Paris : « selon Airparif, les transports représentent 27 % des émissions régionales de gaz à effet de serre, et la voiture particulière compte pour plus de la moitié dans ces émissions. » Ce qui voudrait dire que l’automobile rejette 13,5% des gaz à effet de serre dans Paris !?…

Quid du chauffage résidentiel et des industries qui polluent également la capitale ? C’est malheureusement toujours et encore sur la voiture que tape la mairie de Paris pour justifier sa lutte contre la pollution. Mais cette hausse de 58% n’aurait-elle pas également comme objectif de combler la dette colossale de Paris, montée à 7,1 milliards d’euros en 2021 ? Son montant était de 2,7 milliards en 2011…

Crédit photo : Pixabay

